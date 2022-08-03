▲ 適用全球 GT3 賽事！保時捷全新 911 GT3 R 登場

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在北美 IMSA 賽事宣佈 GT3 為專業類別後，FIA 世界耐力錦標賽也緊隨其後。從 2024 年起，GT3 賽車，如新的 911 GT3 R，將首次有資格參加利曼 24 小時耐力賽。





911 GT3 R 的引擎幾乎可說是 992 標準動力規格的進化版。與前一世代相同的地方是，兩者皆為四氣門缸內直噴水冷水平對臥六缸引擎。而主要的不同是排氣量：與 911 RSR 一樣，新的 911 GT3 R 的容量增加了 5%，從 3,997 增加到 4,194 cc。這點讓引擎的最大動力輸出得以提高到 565 PS（416 kW）左右。然而最重要的是，保時捷強化了轉速範圍內的扭力和功率曲線。因此，新的 4.2 升六缸引擎更適合紳士車手和隊伍。





新的高轉速六缸引擎沒有渦輪增壓系統，並維持經典的後置安排，提高循跡力和制動能力；另外，其在車體內的安裝角度前傾 5.5 度，以便為車底擴散器創造更多安全空間。交流發電機和空調壓縮機等外掛裝置亦被向前移動了一公尺，安置於引擎和變速箱前面的空間，這樣的配置有助於 911 GT3 R 的車體重心平衡。搭載的序列式六速變速箱取自目前的 911 GT3 Cup；換擋撥片控制著一個電子換檔鼓式促動器，能夠完成非常快速又精確的換擋反應。





全新 911 GT3 R 的懸吊系統經過大幅改良，提升操控性以及更精確的轉向，同時減少後輪的磨損，並縮短設定調校的時間成本。為此，許多零部件和技術工程都承襲自 911 RSR。前軸採先進的雙 A 臂懸吊，後軸則採用多連桿設計。經過改良的 KW 避震器可利用其中的墊片提供五種設定，讓透過避震器調校更加精確，同時免去耗費大量時間成本。





前軸中央支點的定點位置經過調整後，得以為空氣動力學上 「賽車底板（race underfloor）」的概念騰出空間。與 911 RSR 一樣，這種升高的車底讓空氣可以暢通地流向後擴散器，並降低賽車的俯仰角度 --- 比如在煞車時的大前傾角。後輪位置稍微向後挪移，使軸距從 2,459mm 延長到 2,507mm，這樣的調整同時也可減少後輪的酬載負荷，提高輪胎在長時間內性能的穩定性。





除了鋁製單體賽車煞車卡鉗外，新款 911 GT3 R 的煞車碟盤現在也由專業公司 AP 提供。前輪為六活塞卡鉗與鋼製畫線通風碟盤，盤徑為 390mm；後輪配備的是四活塞卡鉗和盤徑 370mm 的碟盤。第五代賽車防鎖死煞車系統（ABS）可以有效減少輪胎和煞車的磨損。保時捷的循跡管理系統亦得到進一步優化。





新款 911 GT3 R 是繼 911 GT3 Cup 之後，保時捷賽車運動部門以當前 992 世代 911 的基礎上推出的第二款賽車。其輕量化的車身自量產車型借鑒，採用智慧型鋁鋼複合材質設計，再依據 911 GT3 R 的需求進行大幅修改。幾乎所有的車身部件皆由輕量化碳纖維製成，包含前、後車蓋、車門、車側葉子板、尾翼和車頂。輪拱則由芳綸纖維打造。





功能和機能對全新 911 GT3 R 至關重要。然而，Style Porsche 部門的 Grant Larson 再次成功地創造出令人驚豔、優美的車身造型，不僅彰顯出 911 獨特的外型，亦將創新和經典元素完美融合。最值得注意的是，如此出色的設計更是有助於空氣動力學的運作，關鍵點在於：前懸的車底提高，這個設計讓車底第一次得以與光滑的底盤和車尾擴散器連接在一起。這樣的組合方式可提高下壓力，且不會明顯增加阻力。擾流尾翼搭配倒勾式（Swan Neck）連桿，這能確保尾翼下氣流能順暢通過，進而提高尾翼的空氣動力學效能。





全新 911 GT3 R 在安全上更是毫不妥協。座椅被移至更靠近汽車正中心的位置，並以更符合人體工學的座椅位置與改良過的防滾架和新開發的 FIA 側面撞擊保護裝置相互結合。與前一代相同，方向盤和踏板皆可應駕駛員的需求縱向調整。保時捷的專業團隊也改良了六點式安全帶：透過特殊的斜面設計，舌片現在可以更快速地滑入扣洞中，在維修站更換駕駛員時可以節省大約一秒鐘的時間。方向盤的設計也以前一代的基礎得到進一步升級，其採用了一些在最新一代 911 GT3 Cup 和 911 RSR 賽車中已通過驗證的元件，例如：10.3 英寸的螢幕來自統一規格賽常勝軍 911 GT3 Cup，多重開關的概念來自利曼的冠軍賽車 911 RSR。





911 GT3 R 上的高效能 LED 頭燈搭載準直儀技術，這是保時捷為新的 LMDh 963 原型車等車款開發的最新科技。這個裝置的運作原理就像一個反向的放大鏡，它能在賽道上照亮特別大的區域。前一代車型裝配的車頭燈在之前已被認為是同級中最頂尖，而新版則是在此之上更進一步獲得大幅升級。



