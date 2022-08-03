今年5-6月統一發票中獎清冊看這　有人只花2元抱走千萬元

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值得注意的是，這7張發票中消費金額最低是在GOMAJI支付2元手續費就抱走1000萬元大獎，也有人在台北市大直區大直街全家超商消費15元買巧克力捲，還有彰化社頭統一超商購買共30元的熱食自助區商品、在Google Play花33元買應用程度、台中市大雅區雅潭路統一超商購買55元的i珍食折扣鮮食、在台北市台北農產花75元停車費、在台中市北屯區太原路統一超商花94元買鮮食、飲品而中1000萬元大獎。
另外，賦稅署表示，還有1位中獎人在台南市特力屋花769元買延長線、轉接插頭及二格櫃而中1000萬元，由於這名中獎人有設定指定銀行帳戶領獎，因此，自8月8日起1000萬元獎金就會自動匯入該指定帳戶（領獎首日8月6日適逢例假日順延），而且還免繳印花稅，省下4萬元。
至於5-6月統一發票開出的12張200萬元特獎中獎發票，其中5張消費也都不到百元，最低金額是在foodpanda花19元外送費就抱走200萬元獎金，也有人在花蓮門諾醫院壽豐分院內部便利商店花47元買食品就中獎，還有人在桃園市平鎮區美廉社花80元買菸品、在嘉義市四維路統一超商消費82元奏及在Steam花99元買電玩遊戲中200萬元。
賦稅署也提醒，今年5-6月期統一發票中獎領獎期間為8月6日至11月7日，中獎人應於該期間內到指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。
此外，中獎民眾若已在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，今年5-6月期雲端發票中獎的獎金不論任何獎項，將自8月8日起自動匯入該指定帳戶（領獎首日111年8月6日適逢例假日順延）；若未在財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，在領獎時設定領獎帳戶或至便利商店多媒體服務機或洽會員卡店家列印中獎的電子發票證明聯，依獎別於上表所列指定兌獎據點領獎。
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