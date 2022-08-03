文組也有工作能「年薪破百萬」？眾直指3產業：要有耐心
在台灣求學階段，學生能自行選擇要研讀文組、理組的領域，但近幾年來有不少文組畢業的學子苦喊「高薪工作難尋」。就有網友好奇問「文組那些工作能能固定年薪百萬？」貼文曝光也有過來人點名「3產業」：要有耐心。
原PO在論壇《Dcard》上發文提到「出社會大約5年左右，為了賺錢，從事業務性質的工作，但疫情後業績也不如以前好做了」。她也提到，最近有想回學校進修在職碩班，但自己認真想，發現除了醫師、工程師等職業，想不到年薪固定破百萬的工作，「才想說麻煩大家幫集思廣益還有什麼行業，我大學是文組畢業，不曉得還有沒有其他路可以發展？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「個人是覺得文組在職碩，拿不到1百萬這價碼」、「文組出來，一上班年薪就要固定百萬以上，那必須是箇中翹楚才行」、「文組假如不是頂大，我覺得能到百萬入手門檻最低的就是業務了」、「汽車業務，雖然有虧錢過，但我普遍都是賺錢，年薪120，持續正成長中」。
但也有部分人點名「國營」、「金融業」、「電子業」3類走向，並解釋「電子業非技技術職，可以年薪破百，但是要有年資」、「金融，不過金融你年紀已經不小沒辦法走MA了，可能只能一般行員慢慢熬上去」、「國營吧，要有耐心，用年資疊，然後一直考上去」、「去考個國營職員吧，7年就破百了」。（編輯：潘毅）