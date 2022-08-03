特企／來一客攜手台北霞海城隍廟　祝願「愛情筷來」！

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「來一客電影院」從2018年起，為民眾打造獨一無二的七夕浪漫好去處，屢獲好評。今年「來一客電影院」首度在台北霞海城隍廟旁舉辦，並與廟方聯手為善男信女「神」助攻！
想追求愛情的民眾在8/3-8/4活動的白天可先以「來一客加筷子」供品組拜月老，祈求愛情筷來。然後在傍晚時分，邀約曖昧對象到永樂市場外的「來一客電影院」，一邊品嚐七夕限定版來一客特調風味，一邊吹拂著大稻埕徐徐吹來的涼風，觀賞著美好的浪漫愛情電影，為兩人感情迅速加溫！今年活動更首次邀請月老、城隍爺、城隍夫人等神明蒞臨一同觀影，加持、祝福來欣賞電影的民眾都能擁有幸福美滿的愛情。
來一客三大亮點不可錯過 愛情升溫只在這一刻！
「來一客電影院」除了精選愛情浪漫電影輪流放映，更在復古氛圍滿滿的大稻埕打造浪漫滿分的三大亮點，將整個場域充滿粉紅泡泡，讓民眾一起來和另一半享受幸福的這一刻！
亮點一：獨家結緣兌換所限定開幕 首推三款來一客七夕結緣特調 為愛加持！
來一客每年限時登場的愛情餐車，皆會精心調配新穎有趣的浪漫特調，吸引民眾大排長龍。今年選址在台北霞海城隍廟旁，特別挑選拜月老的結緣食材搭配來一客，不論是結緣茶配肉燥菠菜來一客的「月老特調」、胡椒配京燉肉骨 來一客的「辛心相印」特調，還是年糕起司配川辣牛肉來一客的「你牛(儂)我牛(儂)特調風味，都為民眾送上不同祝福，加上筷子組合，祝福大眾愛情快來！
亮點二：享受這一夜霓虹城限時亮燈 粉紅泡泡冒不停 將幸福的這一刻永久保存！
集結來一客、「來一客電影院」、台北霞海城隍廟三大特色，並唯美融合在一起的霓虹城燈座，不管是哪一個角度都能拍出不同風味的美照！開放式燈架在夜空中亮燈，將摩登現代燈飾結合古香紅瓦建築，讓民眾能置身於不夜城現代感與大稻埕自由浪漫年華感交融的場景中，超浪漫、好拍的打卡點，將掀一波浪漫打卡潮。
亮點三：祈願月老聽得見！七夕限定來一客祈願繪馬架 愛情筷來祝脫單！
活動期間，來一客也在台北霞海城隍廟前設置愛情筷來祈願繪馬架，讓民眾向月老傳達願望，感受超大桃花聖地的月老爺爺神助攻！不只情侶們可以掛上與另一半的祈願，嚮往愛情的單身男女們也可以掛上祈求姻緣的祈願卡，讓近在咫尺的霞海月老聽見心願，助攻愛情快來。
七夕限定！來一客電影院 要搶要快！
是不是很心動呢？想和曖昧對象感情加溫，或維持愛情熱度的男女，即日起上Accupass活動通報名，就有機會獲得來一客電影院的電影票，度過不一樣的情人節！活動雖為免費報名參加，但限量總是殘酷的，大家絕對不能錯過來一客七夕限定專場！
最後提醒大家，出入公共場所還是要戴上口罩，並注意相關防疫規範，讓升溫的只有愛情，沒有疫情！
活動資訊：
來一客電影院
活動日期：2022/08/03 18:00-20:00、08/04 18:00-23:00
地點：台北大稻埕永樂市場前廣場(103台北市大同區迪化街一段21號)
票價：Accupass 活動通上報名－免費索取
（網址：https://www.accupass.com/event/2207261509002281568860）
播放電影：08/03 我吃了那男孩一整年的早餐、
08/04 當男人戀愛時、可不可以你也剛好喜歡我