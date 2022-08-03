彰化至台南防大雨夜襲！七夕雨緩放晴 下週恐有颱風擾台
受到低壓帶影響，今（3）日午後中部地區陸續出現大雨，不過好天氣快要來了！中央氣象局指出，明（4）日低壓帶逐漸遠離，各地雨勢會明顯趨緩，僅剩中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區都是多雲到晴、午後有局部短暫賊陣雨的天氣，要提醒午後中部以北地區有局部大雨發生機率，民眾出門還是要記得帶把傘備用。氣溫方面也會逐步回升，預估明日各地高溫可達攝氏31到34度。另外，目前從南海到菲律賓東方海面上逐漸形成季風低壓區，下週一（8/8）之後可能有熱帶擾動發展，對台灣影響程度還有變數，氣象局正密切關注中。
目前氣象局持續發布大雨特報，今晚彰化至臺南、南投地區、恆春半島及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
氣象局預報員林定宜指出，明日是一個天氣轉換期，週五起到下週日（8/5~8/7）受到太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨。預估各地高溫回到攝氏34到35度。
林定宜說，目前各國數值預報模式顯示，下週一之後從南海到菲律賓東方海面上恐有熱帶擾動會慢慢發展成颱風，不過實際上的強度、生成位置仍有很大的變數，對台灣陸地天氣影響變化也相當大，預計到週末才會比較明朗，請民眾留意最新天氣預報。