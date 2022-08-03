新型變異株感染力高　高市週六捷運開打幼兒青少年疫苗　

高雄市今 (3) 日新增 2,214 例 確診個案，相較於上週週三同期確診數下降 15% ，衛生局表示，經研究統計新型變異株BA.4/BA.5/BA.2.75感染力高於BA.2，但重症死亡率目前並無顯著差異，衛生局呼籲符合接種資格的市民朋友，請儘速接種疫苗，有效建立「免疫防護力」，避免感染造成重症。同時，這週六開始捷運站開打幼兒、青少年疫苗。

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▲8月3日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)

▲民眾可透過上網預訂、選擇鄰近超商通路(7-ELEVEN或全家)，或前往高雄市所轄衛生局(所)、合作藥局等實體服務點及自動服務機，進行自我篩檢。(圖／高市府提供)

▲高雄市仍持續配合疾管署辦理「愛滋自我篩檢計畫」(圖／高市府提供)

同時 ， 為因應明日即將到來的七夕情人節，衛生局也特別提醒，浪漫佳節更要健康安全，出門戴好口罩、落實手部衛生、疫苗打好打滿是避免 COVID-19 病毒感染的不二法門。

針對特定族群對象，高雄市仍持續配合疾管署辦理「愛滋自我篩檢計畫」，民眾可透過上網預訂、選擇鄰近超商通路 (7-ELEVEN 或全家 ) ，或前往高雄市所轄衛生局 ( 所 ) 、合作藥局等實體服務點及自動服務機，支付 200 元費用後取得篩檢試劑，進行自我篩檢。

衛生局也針對 6 個月至 11 歲嬰幼兒、兒童及 12-17 歲青少年，於醫療院所開設兒童疫苗專診且於這週末假日期間在捷運美麗島站及三多站也有開設疫苗接種站，家中有尚未完成接種的兒童及青少年家長可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，或至 224 家幼兒疫苗合約院所安排接種。

無法上網預約者，也可聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約，如欲查詢疫苗接種相關資訊可逕上衛生局全球資訊網瀏覽查閱。若幼兒曾感染過 COVID-19 ，應間隔滿 3 個月後再行接種。