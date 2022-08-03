新型變異株感染力高　高市週六捷運開打幼兒青少年疫苗　

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針對特定族群對象，高雄市仍持續配合疾管署辦理「愛滋自我篩檢計畫」，民眾可透過上網預訂、選擇鄰近超商通路(7-ELEVEN或全家)，或前往高雄市所轄衛生局(所)、合作藥局等實體服務點及自動服務機，支付200元費用後取得篩檢試劑，進行自我篩檢。
衛生局也針對6個月至11歲嬰幼兒、兒童及12-17歲青少年，於醫療院所開設兒童疫苗專診且於這週末假日期間在捷運美麗島站及三多站也有開設疫苗接種站，家中有尚未完成接種的兒童及青少年家長可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，或至224家幼兒疫苗合約院所安排接種。
無法上網預約者，也可聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約，如欲查詢疫苗接種相關資訊可逕上衛生局全球資訊網瀏覽查閱。若幼兒曾感染過COVID-19，應間隔滿3個月後再行接種。
高雄市長陳其邁提醒，50歲以上市民朋友，應儘速接種COVID-19第4劑疫苗，可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。另外，研究顯示兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80-90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上。請尚未完成疫苗接種的小朋友家長，儘速安排家中寶貝接種疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。