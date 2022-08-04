房市／信義房屋蔡侑臻獨特用人哲學　錄取看重這件事！

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不過，帶店前3、4年，蔡侑臻不改過去「規律」的習慣，不僅喜歡錄取和自己一樣自律、相關科系畢業的新人，無論對資淺或資深同仁，也全都嚴格管理，「連當天去了哪個行程都要逐一追蹤！」蔡侑臻苦笑著說，這樣的帶店習慣，讓同仁壓力很大，自己也很辛苦，直到有天，區主管忍不住提醒他「你不要那麼像店長！」蔡侑臻才領悟，店主管應該是尊重每位同仁的優點、長才，當第一線遇到困難時，再出面協助解決問題，不需要事事當個「控制狂」。
漸漸的，蔡侑臻開始轉變。他重新找回自己進入信義房屋的初衷，「以前是幫客戶解決問題、服務客戶，現在是幫同仁解決問題、服務同仁」；不只如此，他反思自己從小學鋼琴，平常工作壓力大就靠彈琴抒解，「我開始看見每個求職者不同的才藝、專長，希望他們未來面對高壓的業務工作，有辦法排解壓力，如果這份才藝同時能幫助客戶解決問題，那就更好了！」
因為如此，現在蔡侑臻錄取的新人可說是多才多藝，例如有同仁自小在家中水電行幫忙，水電修繕樣樣精通，雖然是房仲新人，卻因此備受客戶信賴；也有同仁就讀廣電相關科系，擅長拍影片、主持，分店進行社區服務時，就能擔任主持的角色；更特別的是，蔡侑臻曾錄取一位新人擅長「分析命盤」，也成為一項特別的客戶服務。
走過一開始擔任店主管的撞牆期，蔡侑臻逐漸找到擔任店長的節奏與方法，不僅多次到其他業務區分享帶店心法，去年帶領的分店業績更超過3000萬、破了該店的歷史紀錄。蔡侑臻說，希望用每位同仁的專業、才華，透過社區服務，幫助鄰里解決問題、豐富社區生活，當同仁從中找到工作的成就感，績效也會自然而然出現，成為共好的循環。