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圍棋女神止步8強！曬「超仙美照」惹眾心疼：拜託嫁給我

▲黑嘉嘉止步8強，但一張下棋的仙氣側拍照，又再度獲得討論，大家是既心疼又暈船。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲黑嘉嘉止步8強，但一張下棋的仙氣側拍照，又再度獲得討論，大家是既心疼又暈船。（圖／黑嘉嘉臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-03 18:36:122022-08-03 18:39:24

台澳混血的的圍棋女神黑嘉嘉，因可愛又空靈的臉蛋，再加上甜美嗓音，吸引許多粉絲喜愛。日前，黑嘉嘉雖然在重要的國際賽事中止步於8強，但一張認真下棋的照片，再度湧入網友們熱烈討論，既心疼又暈船，紛紛直呼「真的太仙了」。

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黑嘉嘉昨（2）日在臉書PO文分享，這次參加吳清源盃世界女子圍棋賽事的心得，她認為，也許是近年來漸漸將重心轉移到圍棋的教育推廣上，才會讓自己和以往比賽的心境變得不太一樣，「好像也因為這樣更能夠保持平常心」，雖然最終黑嘉嘉止步於8強賽，但她認為自己還是有下出滿意的棋，同時也很感謝所有關注比賽的朋友們，「雖然比賽歷程告一段落，但推廣圍棋的旅程才剛剛開始」。

▲黑嘉嘉止步8強，但一張下棋仙氣照，又再度獲得網友們討論。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲外型甜美又亮眼的黑嘉嘉，近年來努力推廣圍棋教育，讓越來越多人認識圍棋。（圖／黑嘉嘉臉書）
不過，黑嘉嘉也分享一張自己下棋時的認真側拍照片，不僅得到粉絲們的鼓勵，還被分享到PTT表特板，大家紛紛感到震撼「黑嘉嘉認真下棋的時候，真的自帶仙氣， 有點扯...根本仙女下凡，可惜最後八強賽輸了QQ」、「仙爆」、「太正了」、「嫁給我」、「講話聲音明明超好聽又有氣質」、「她下棋時超美」、「謝謝大家稱讚我老婆」、「自帶仙女光」、「戴眼鏡也很可愛」、「我的女神」、「下棋的黑嘉嘉 > 其他黑嘉嘉」。

據了解，吳清源盃世界女子圍棋賽，今年已經是第五屆，於7/30~8/1舉行第一輪至8強賽，我國好手則有黑嘉嘉、盧鈺樺參賽，不過兩人均止步於8強，分別輸給南韓好手金彩瑛以及中國好手王晨星，而總獎金則有120萬元，冠軍可得到50萬元，是目前獎金最高的世界女子賽。（編輯：詹鎰睿）


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