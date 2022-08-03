中國慘了？擾8國際航線、網路攻擊23倍 蘇貞昌開會因應
美國眾議院議長裴洛西閃電訪台引發中國跳腳，中國政府大動作禁止我國農漁產品進口，也透過軍演、境外網路攻擊等擾亂台灣。對此，行政院今（3）日晚間召開記者會，發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌今日召集各部會開會，各部會對於中國相關舉動都有因應準備。
羅秉成表示，稍早蘇貞昌在行政院邀集相關首長開會，指示各部會主動積極防止外力侵擾，確保社會運作如常。蘇貞昌指示，要保持陸海空暢通，也要加強公私部門資安防護，並且維持社會治安，還要防治假訊息，讓產業、經濟、金融正常運作。
交通部長王國材則表示，中國擾台導致台北飛航情報區被佔滿，共有8條國際航線受影響，經過溝通後，與福岡、馬尼拉等飛航情報區航路談好交接點，確保到台灣，或從台灣出發的航機都有路線飛行。
政委唐鳳則說，裴洛西來台前，行政院資安處就已經提醒，關鍵基礎設施要提高資安防護等級，也跟各級機關加強資安聯防跟堅控。昨天各公務機關有受到網路攻擊，超過過去單日最高攻擊量23倍；而今天台鐵新左營站看板內容被置換，是廣告服務廠商推播系統受到入侵，這是獨立線路，跟公務機關網路沒有連接，沒有影響公務機關正常運作。