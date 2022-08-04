嚴防午後雷陣雨！明起轉晴 下周變天恐有「颱風生成」
中央氣象局指出，今（4）日低壓帶逐漸遠離，降雨較昨天趨緩，轉變過程中，中南部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，須留意中部以北地區有局部大雨發生的機率。
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，昨天各地區高溫已明顯回升至34、35度，今天受偏南風影響，大氣不穩定，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)；各地區氣溫：北部24至35度，中部23至35度，南部23至34度，東部22至35度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週日（5至7日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下週一至週三（8至10日）東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。
下週（7）日20時南海又有「季風環流」（monsoon gyre）逐漸成形(左圖)，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已在廣東海面(右圖)。美、加模式亦有類似的模擬，但為末期模擬，有不確定性，應持續觀察。（編輯：孫唯容）