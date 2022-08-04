NOW早報／會晤蔡英文！裴洛西保證：絕不會背棄對台承諾 

會晤蔡英文 裴洛西保證：美國絕不會背棄對台灣承諾
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裴洛西致詞時表示，非常榮幸能夠收到勳章，她以蔡英文與自己的女性領導力量為榮。她表示，自己虛心接受勳章，因為她不只代表自己，也代表這次來訪的美國議員；同行的議員們都對台美關係貢獻力量，無論是民主黨、共和黨、眾議院、參議院對於深化台美關係都有高度共識。
裴洛西表示，這次來訪重點，是要提醒並告知大家，43年前美國通過《台灣關係法》，當時就許下對台灣堅定承諾，會與台灣堅定站在一起。美國與台灣形塑非常繁榮的夥伴關係，也有共同安全議題以及經濟關係要深化，如此能讓2國人民有更好生活。
裴洛西表示，此行還要宣示，美國清楚表達絕對不會背棄對台灣承諾。台灣是韌性之島，台灣人民證明，有希望、勇氣、決心是可以打造和平繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多挑戰，但美台團結很重要，這次來訪就是要彰顯此事。
裴洛西也提到，這次訪問亞洲各國有3個主要重點，包含安全、經濟及好的治理，在這3個領域中，美國跟台灣也都有很多的合作。另外她也說，要特別向台灣人民與政府恭賀，在防疫方面，台灣是全世界模範，這也彰顯台灣人民的合作與政策的成功。
裴洛西表示，現在全世界面臨民主或威權的選擇，美國致力保障全世界與台灣民主，自己1999年來訪時學到很多，一直到現在，許多工作都持續推展，這些工作將會開啟更多可能性，台美雙方將有更多機會互相學習。
全文曝光！裴洛西離台前再發推特：重申「堅定支持台灣」
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），2日晚間抵台，昨天(3日)展開一連串拜會行程後，已於下午5點半左右登上專機，準備離台啟程飛往韓國，繼續她的亞洲行。而裴洛西離台前再於推特發文，重申堅定支持台灣民主，還透露與立法院長游錫堃進行視訊對談，祝願游錫堃早日康復。
裴洛西在推特發文表示，「我們的國會代表團有幸在台北，會見了立法院副院長蔡其昌。我們重申對台灣民主的堅定支持，包括在安全與穩定、經濟增長和治理等方面。我們還與立法院長游錫堃進行線上通話，祝願他早日康復」。
裴洛西傍晚穿著一身白色套裝，在松山機場與大批送行人士致意告別，外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅等人都來送機。裴洛西約在5點半左右登上專機，結束在台灣不到24小時的旋風行程。
今日天氣／高溫上看36度！中部以北地區留心「午後大雨」
氣象局預報，今（4）日清晨北部地區出現零星短暫陣雨，中南部地區、東南部地區及澎湖、金門地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區則為多雲到晴，午後可能有局部短暫雷陣雨天氣出現，須留意中部以北地區有局部大雨發生的機率。
氣溫方面，夜晚清晨各地約為25至27度；高溫普遍較昨日高，約落在32至34度，其中花蓮縱谷地區和台東地區有36度高溫發生的機率。
田馥甄嗑義大利麵遭出征！陸網「揪2理由」扯她台獨
田馥甄時常在社群媒體上與粉絲分享生活，近來則是貼出一張吃義大麵的照片，由於正逢美國眾議院議長裴洛西訪台，時機敏感，竟遭大陸網友解讀成力挺裴洛西訪台，貼上「台獨」標籤。
田馥甄在IG分享多張爬山、生活照，其中一張是她吃著義大麵的照片，她寫道：「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉。充胖子的女紙（女子），還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城。」
沒想到一貼出照片卻讓大陸網友玻璃心碎，因為裴洛西的父母都是義大利裔，再加上發文時間點敏感，因此被陸網友出征狂罵，田馥甄看到後趕緊刪照片止血。就連歌曲《離島》也被大陸網友大做文章，硬是把「台獨」標籤貼在田馥甄身上，可以說是非常衰。不過有理智的網友在微博發文，認為田馥甄是被過度解讀，「這些年一幫人打著正義的旗號，正事不幹，屁事猛搞。」
林志穎車禍2週「撐過危險期」 與陳若儀病房慶結婚紀念
一張林志杰在群組報平安的對話截圖，在網路上瘋傳，內容寫下：「志穎安全了，感謝大家的陪伴與祈禱。」也透露目前都還未踏入病房關心弟弟，因為醫院控管嚴謹，一人進去就要一人出來，林志穎經紀人則向《NOWnews今日新聞》表示目前暫不回應。
事實上，林志穎往年7月30日都會透過微博放閃，與老婆慶祝結婚週年紀念，夫妻倆相當恩愛，雖然今年在病房裡度過，林志穎也無法更新社群，不過老婆仍不離不棄陪在身邊，加上現在病情逐漸好轉、已脫離危險期，除了是不幸中的大幸之外，也是2人最好的結婚紀念禮物。
7-11、台鐵全被駭！總統府官網也遭殃 幕後人恐是「他」
2日約5時左右，總統府官網受境外DDoS攻擊（阻斷服務攻擊），攻擊流量是平日200倍，使官網一度無法顯示，癱瘓20分鐘，後經緊急處理恢復正常。總統府發言人張惇涵表示，面對境外勢力持續的複合式資訊作戰，會持續加強監控，維護國家資通訊安全和各關鍵基礎設施穩定運作。
據路透社報導，網絡安全研究機構表示，此次境外DDoS就是「駭客活動分子（hacktivists）」，透過將網路流量大量導向伺服器，使其不堪負荷而癱瘓。網路安全教育研究組織「SANS科技研究所」研究部門負責人伍瑞克分析，此次事件由中國駭客所發起，非中國政府。
伍瑞克說明，中國駭客為傳達訊息，在未經協調下隨機對多個網頁攻擊，「通常會持續幾天，但大多一週內停止。這些攻擊行動中，很多的動機是出自於中文媒體所寫的內容」，且這場數位突襲行動源頭的IP地址有多達成千上萬個，可能與在中國商業網絡空間註冊的設備有關。
他也表示，有一組類似的中國IP地址，從上個月29日就開始掃描網路，想找出低級別、易於利用的各項弱點，與中國政府駭客平日執行的活動並不相符，故推測非中國政府所為。（編輯：賴禹妡）