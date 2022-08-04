NOW早報／會晤蔡英文！裴洛西保證：絕不會背棄對台承諾 

會晤蔡英文 裴洛西保證：美國絕不會背棄對台灣承諾





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▲裴洛西透過視訊與立法院長游錫堃對談，並祝願他早日康復。（圖／翻攝自裴洛西的推特）

▲花蓮縱谷地區和台東地區有36度高溫發生的機率。（示意圖／記者張勵德攝）

▲田馥甄曬出吃義大利麵的照片，遭大陸網友出征。（圖／翻攝微博）

林志穎車禍2週「撐過危險期」 與陳若儀病房慶結婚紀念





▲林志穎（左）車禍2週已撐過危險期，與陳若儀（右）病房慶結婚紀念。（圖／林志穎臉書）

7-11、台鐵全被駭！總統府官網也遭殃 幕後人恐是「他」



