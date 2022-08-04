經濟擔憂緩解！道瓊勁揚416點　那斯達克指數上漲2.6%

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美股週三上漲，因企業財報以及經濟數據的表現優於預期，緩解市場上對經濟的擔憂，通膨可能觸頂的跡象也激勵股市投資人的信心；但油價大跌4%則是拖累能源類股下跌3%，因上週美國原油庫存意外增加450萬桶，以及石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）決議9月份增產10萬桶/日的影響。
道瓊工業平均指數8月3日終場上漲1.29%（416.33點）、收32,812.50點。標準普爾500指數上漲1.56%（63.98點）、收4,155.17點。那斯達克指數上漲2.59%（319.40點）、收12,668.16點。費城半導體指數上漲2.65%（78.72點）、收3,053.46點。
道瓊指數前五大權重股當中，聯合健康保險（權重10.89%）上漲0.97%，高盛（權重6.67%）上漲1.61%，家得寶（權重6.12%）上漲1.88%，微軟（權重5.59%）上漲2.78%，麥當勞（權重5.31%）上漲0.40%。
標普五百指數自6月中的低點以來已經上漲超過10%，美國銀行全球研調（BofA Global Research）首席股票策略師薩博拉曼尼安（Savita Subramanian）報告表示，自1929年以來，在股市跌幅超過20%的長期空頭市場當中，平均會有1.5次超過10%的反彈走勢，因此她仍維持標普五百指數年底將下跌至3,600點的目標不變。
經濟數據部分，美國供應管理學會（ISM）3日公佈的數據顯示，ISM服務業指數升至3個月來新高的56.7，優於經濟學家平均預估的53.5，以及前月的55.3，緩解市場對經濟放緩的擔憂。其中，商業活動指數創下年內新高，價格指數則是創去年2月以來新低，暗示通膨有可能觸頂。
富國銀行（Wells Fargo）分析師昆蘭（Tim Quinlan）和西里（Shannon Seery）報告表示，美國7月ISM服務業指數意外上升，暗示儘管市場上對經濟衰退的擔憂加劇，但實質經濟仍保持良好。美國6月工廠訂單月增2.0%，則是創今年1月以來的最大增長，優於市場預期的月增1.1%，以及前月的月增1.6%。
新冠疫苗大廠莫德納（Moderna Inc.）3日公布財報表示，該公司第二季營收47.5億美元，優於市場預期的40.65億美元；淨利22億美元，優於預期的19.29億美元；每股盈餘5.24美元。該公司預期第四季的疫苗銷售額將好於第三季，並宣佈新的30億美元股份回購計劃。該公司股價收盤上漲4%。
運動用品公司安德瑪（Under Armour, Inc.）3日公布財報表示，截至6月的第一財季，該公司營收13億美元，調整後每股盈餘3美分，均符合市場的預期。該公司最新預估本財年調整後每股盈餘約47-53美分，則是低於分析師平均預估的每股60美分，也低於該公司在5月時所預估的每股63-68美分。該公司股價收盤上漲2%。
台灣局勢依然受到市場的關注，主要因為半導體晶片供應的重要地位。High Frequency Economics首席經濟學家溫伯格（Carl Weinberg）報告表示，全球有半數的晶片供應來自中國與台灣，特別是最新的高科技晶片更幾乎全部來自於中國與台灣。
標普500指數11大類股僅能源股下跌，主要受到油價下跌4%的影響，各類股表現分別為：通訊服務（2.48%）、可選消費（2.52%）、基本消費（0.58%）、能源（-2.97%）、金融（1.49%）、醫療保健（0.92%）、工業（0.98%）、資訊科技（2.69%）、原材料（0.13%）、房地產（0.41%）、公用事業（0.68%）。
個股表現部分，科技龍頭：蘋果（3.82%）、微軟（2.78%）、谷歌（2.48%）、亞馬遜（4.00%）、臉書（5.37%）、特斯拉（2.27%）。半導體晶片：美光（2.85%）、超微（-1.21%）、Nvidia（1.98%）、高通（1.45%）、德州儀器（3.53%）、英特爾（1.42%）。台股ADR：台積電ADR（0.53%）、聯電ADR（1.98%）、日月光ADR（2.25%）、中華電信ADR（0.12%）。
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資料來源-MoneyDJ理財網