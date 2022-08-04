Maserati針對北美市場推出Grecale PrimaSerie限量特仕車

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Maserati Grecale PrimaSerie這款車型是以Trofeo為基礎升級而來，外觀採用特殊調配的Giallo Corse做為主打色，並換上21吋Crio輪圈以及紅色Brembo煞車卡鉗來強化整體的性能感受；座艙採以外觀相同的黃色縫線搭配深色皮革，並可在頭枕處發現繡有PrimaSerie字樣，同時增加碳纖維及髮絲紋不銹鋼飾板的比例，另外還標配Premium Plus套件包含有加熱方向盤、加熱/通風座椅、Sonus faber音響系統，抬頭顯示器、無線充電座、行李箱貨軌及電源插座也都列在標配項目內。
另外也針對四缸車型推出一款Grecale Modena PrimaSerie特仕車，在車漆選擇上多了Bianco Astro、Blu Nobile、Grigio Cangiante三款特殊金屬漆，並換上紅色或藍色的卡鉗配色及21吋Pegaso輪圈；內裝配置則可選擇黑、白、紅色皮革搭配運動化座椅及黑色鋼琴烤漆飾板，並將加熱方向盤、後座加熱座椅、Sonus faber音響系統、電動尾門、三區恆溫空調、抬頭顯示器及無線充電座列為標配。
動力部分在Grecale PrimaSerie特仕車上仍採用3.0升Nettuno V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力為523匹扭力峰值為619 Nm，搭配的是8速自排變速箱並具備四輪傳動功能，0-100 km/h為3.6秒，極速可達285 km/h；另一款搭載四缸引擎的Grecale Modena PrimaSerie則採用具備325匹馬力的2.0升渦輪增壓引擎，扭力峰值為450 Nm，可在5秒鐘加速至100 km/h，極速可達240 km/h。