蔣萬安稱憂「抗中保台」 陳時中嘆：做自己靈魂的主人吧
台北市長選戰越趨激烈，民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安今（4）日皆赴木柵，出席文山區公所治安社區研習觀摩會議。陳時中受訪時表示，原先不知道蔣萬安也會來，2人見面要談甚麼都沒問題，被問及美國眾議院議長裴洛西閃電訪台一事，陳時中表示，國人在總統蔡英文的領導下，「心頭抓乎定」，無論中國如何軍演，台灣都不需要自亂陣腳；至於蔣萬安稍早受訪聲稱，年底選舉民進黨可能又會強調「抗中保台」，陳時中感嘆，這本來就是基本精神，天經地義，「我呼籲大家做自己的靈魂的主人，做對的事情」。
陳時中今日上午出席文山區公所治安社區研習觀摩會議前受訪表示，今天到場之前不知道蔣萬安也會來，2人見面要談甚麼都沒問題。
被問及裴洛西來台以及中國軍演，陳時中表示，大家都在蔡英文領導下，「心頭抓乎定，不要自亂陣腳，自己亂自己」。
至於蔣萬安與蔣團隊對於裴洛西說法矛盾，蔣又辯稱，綠營只會扯他是「中共同路人」，陳時中對此無奈說，他並沒有講「中共同路人」，不要對號入座，自己只是說蔣團隊與蔣萬安本人對於裴洛西的說法在精神面有很大的不同。
另外，蔣萬安聲稱，民進黨年底選舉可能會再講「抗中保台」，陳時中同樣無奈表示，這些都扯遠了，「抗中保台」是基本精神，台灣要跟理念相近國家做朋友，理念不相近就要敬而遠之。
陳時中說，「保護台灣」是天經地義，在錯綜複雜的情勢下，「我呼籲大家做自己的靈魂的主人，做對的事情」。