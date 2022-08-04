憶不孕症患者門診崩潰　林靜儀：別催生、腦袋空較易懷孕

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黃彩玲說，不孕症患者的壓力，除生理不適之外，還有時間跟費用所帶來的心理壓力，在不孕症補助尚未擴大前，一般夫妻求助試管的一次花費，平均落在12到20萬不等，但過去政策僅限低收入戶和中低收入戶申請，如今擴大補助到一般夫妻，便是希望能減輕更多家庭的生育壓力與經濟負擔。
林靜儀指出，雖醫學上對「不孕症」有制式定義，但生孩這檔事男女都有責任，也需經過多層檢查。而不孕症治療方式除吃排卵藥外，還有「試管嬰兒」一途，也是現在政府的補助重點。她提醒並建議女性朋友，在年輕時先思考「人生規劃」，「而不是像課表一樣時間到了就要走到這條路，伴侶是來協助你的人生路更平順，而政府會努力幫助民眾在這條路上順利向前走」。
此外，政府的各項生育補助，也包括提高產檢補助至14次、產檢假增加2天薪資補助、育嬰留職停薪津貼多2成等。且從今年8月1日起，育兒津貼更加碼到第一胎每月5000元、第二胎6000元、第三胎以上7000元，落實「0到6歲國家陪你一起養」，讓政府做爸媽的神隊友，協助大家產子、育兒之路更加平順，沒有後顧之憂。
《一碗麵的時間》於每週四中午12點於民進黨YouTube頻道上架，除邀請全台縣市「首長級主廚」來煮麵，也針對民進黨政府的政策理念，邀請專家等來賓，強化民進黨執政「顧家鄉 拚未來」的精神，給民眾最好的照顧。