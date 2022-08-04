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憶不孕症患者門診崩潰　林靜儀：別催生、腦袋空較易懷孕

▲林靜儀強力呼籲，別沒事關心別人肚皮、給壓力，「腦袋空空比較容易懷孕」，她也不建議夫妻按表操課，辛苦且容易失敗。（圖／民進黨提供）
▲林靜儀強力呼籲，別沒事關心別人肚皮、給壓力，「腦袋空空比較容易懷孕」，她也不建議夫妻按表操課，辛苦且容易失敗。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-04 09:37:28

民進黨發言人黃彩玲主持的網路實境節目《一碗麵的時間》今（4）日播出第3集，邀請立法委員、婦產科醫師林靜儀吃一碗加料的蔥拌麵，聊診間女人的「求子」心酸。林靜儀也提到，政府為減輕不孕症夫妻的壓力，自2021年7月開始擴大不孕症補助，並在今年8月加碼育兒津貼補助，希望父母在生養路上有政府當後盾，「不會覺得因為生孩被懲罰」，也呼籲民眾「別一直關心別人肚皮」催生。

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▲林靜儀在《一碗麵的時間》中，暢聊其婦產科醫師的人生經歷。（圖／民進黨提供）
▲林靜儀在《一碗麵的時間》中，暢聊其婦產科醫師的人生經歷。（圖／民進黨提供）
林靜儀笑稱，醫生經常忙到沒時間，吃泡麵最方便，曾有同事才剛沖完泡麵，急診電話就來，只能在坐電梯時「秒吸麵」。作為婦產科醫生，林靜儀分享門診遇到的「求子」故事，提到不孕症患者頻被家人過度關心「催生」而在門診崩潰大哭，她強力呼籲，別沒事關心別人肚皮、給壓力，「腦袋空空比較容易懷孕」，她也不建議夫妻按表操課，辛苦且容易失敗。

黃彩玲說，不孕症患者的壓力，除生理不適之外，還有時間跟費用所帶來的心理壓力，在不孕症補助尚未擴大前，一般夫妻求助試管的一次花費，平均落在12到20萬不等，但過去政策僅限低收入戶和中低收入戶申請，如今擴大補助到一般夫妻，便是希望能減輕更多家庭的生育壓力與經濟負擔。

林靜儀指出，雖醫學上對「不孕症」有制式定義，但生孩這檔事男女都有責任，也需經過多層檢查。而不孕症治療方式除吃排卵藥外，還有「試管嬰兒」一途，也是現在政府的補助重點。她提醒並建議女性朋友，在年輕時先思考「人生規劃」，「而不是像課表一樣時間到了就要走到這條路，伴侶是來協助你的人生路更平順，而政府會努力幫助民眾在這條路上順利向前走」。

此外，政府的各項生育補助，也包括提高產檢補助至14次、產檢假增加2天薪資補助、育嬰留職停薪津貼多2成等。且從今年8月1日起，育兒津貼更加碼到第一胎每月5000元、第二胎6000元、第三胎以上7000元，落實「0到6歲國家陪你一起養」，讓政府做爸媽的神隊友，協助大家產子、育兒之路更加平順，沒有後顧之憂。

《一碗麵的時間》於每週四中午12點於民進黨YouTube頻道上架，除邀請全台縣市「首長級主廚」來煮麵，也針對民進黨政府的政策理念，邀請專家等來賓，強化民進黨執政「顧家鄉 拚未來」的精神，給民眾最好的照顧。

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