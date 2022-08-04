中共軍演倒數！交通部借道日菲航路 桃機取消34班次
美國眾議院議長裴洛西訪台行，引發中共強烈不滿，今（4）日起連續3天進行「鎖台」軍演，打算斷台北飛航情報區18條航路，交通部向日、菲2國協調替代航路借道，成功解決難題；觀察機場公司網站，截至上午9時為止共取消34航班，據了解，取消原因與疫情有關，無關共軍軍演。
中國將在今天中午開始至7日12時，進行整整72小時的軍事演習，本次演習會在6個海空域進行，地點分別為苗栗西北部外海、基隆市北部及東北部海域、高雄市西南部海域、屏東縣南部海域以及花蓮東部太平洋海域等，其中還將突破台灣12海浬（約19公里）的「領海基線」。
本次軍演造成18條國際航路受影響，對此，交通部研擬替代方案，部長王國材3日表示，外交部向日本、菲律賓借道，尋找替代航路，目前若要飛往美國和東北亞等地，向日本福岡飛航情報區借道，若往東南亞、紐澳等地，則是和菲律賓借道。
王國材說，目前每日起飛和降落各有150架次，總計300架次，會因改道而拉長航班飛行時間，但僅有部分航線會受影響，如大陸航線將多10分鐘，日韓航線大約多5到8分鐘，但實際影響時間仍會因應當下狀況而有所不同；同時王國材也強調，一定會讓航班「出得去、進得來」。
實際觀察桃園機場公司網站，今日飛往桃機取消17班、桃機起飛也取消17班，原因與疫情相關，尚未有因軍演取消航班，皆正常起降。（編輯：孫唯容）