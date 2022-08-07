黑松沙士顛覆童年回憶 隱藏菜單「咖啡、豆花」拿來配
▲黑松沙士攜手白水豆花、日遲咖啡、島入冰店、迷路小章魚4間夯店，把咖啡、豆花、刨冰、牛肋條通通拿來配沙士，合作打造隱藏版菜單，顛覆童年回憶。（圖／黑松沙士提供）
國民飲料黑松沙士是大家心中共同的童年回憶，不斷推陳出新提倡「活出自己的樣子」，今年特別與人氣白水豆花、日遲咖啡、島入冰店、迷路小章魚4間夯店，合作打造隱藏版菜單，把咖啡、豆花、刨冰、牛肋條通通拿來配黑松沙士，顛覆記憶中的味蕾！還攜手人氣插畫家鄧彧打造全新「夢想特製罐」，於
7-11 i預購開賣。
黑松沙士顛覆童年回憶開賣隱藏版菜單！攜手人氣夯店推出限時限量的創意菜單，激發沙士的潛能。 ▲白水豆花「豆花佐黑松沙士粉圓」。（圖／黑松沙士提供） 台北白水豆花限定「豆花佐黑松沙士粉圓」，滑嫩豆花搭配混合沙士風味的粉圓，消暑到不行； 新 竹日遲咖啡 DIDcoffee限定「沙士西西里咖啡」，以淺焙花果味咖啡香再加上檸檬襯托沙士香甜，翻新檸檬咖啡風味。 台南島入冰店創作「奶油啤酒日式刨冰」，滿滿淋上黑松沙士糖漿，再運用焦糖奶油醬及跳跳糖創造香濃口感。 ▲日遲咖啡「黑松沙士套餐」有沙士西西里、沙士奶蓋輕乳酪。（圖／黑松沙士提供） 墾丁迷路小章魚餐酒館則以黑松沙士醃漬牛肋條，上火爐炭烤時再塗抹沙士醃醬，料理出五分熟、帶有沙士焦香的「黑松沙士牛肋條」；再配上一杯以威士忌為基底，加入黑松沙士及新鮮檸檬汁調製而成的「沙士 Whisky sour」，清爽慵懶又帶有爽口微醺的感受，很適合南國超Chill氛圍。 黑松沙士今年串聯遍布全台與外島的10間「夢想上路特約店」，鼓勵年輕人創業「活出自己的樣子」，並攜手台灣人氣插畫家「紙上行旅」創辦人鄧彧，以簡約、色彩豐富的插畫風格，在「夢想特製罐」上描繪築夢故事，除了上述四家打造隱藏版菜單的店家，還可以在瓶身上找到桃園雙口呂文化廚房、台中魚刺人雞蛋糕、南投日日春油飯、澎湖小島家、台東 BIKE De Koffie 米貝果及宜蘭蔥澡的模樣。限量2千組於 ▲迷路小章魚餐酒館「炭烤黑松沙士牛肋條、沙士 Whisky sour」。（圖／黑松沙士提供） 7-11 i預購開賣。 可口可樂公司今年也打造全新無糖氣泡飲品牌「OOHA」，推出 ▲文青風格手繪的黑松沙士夢想特製罐。（圖／黑松沙士提供） 0 糖 0 卡 0 脂的暢快享受，主打「柚子海鹽」、「荔枝乳酸」及「水蜜桃烏龍茶」三款1＋1水果雙風味，搭配活潑搶眼的撞色包裝，消暑沁涼。並首創單瓶販售無標籤鹼性離子水的全新品牌「bonaqua 怡漾」，採用獨特鐳射雕刻技術打造全透明瓶身，取代既有瓶標，增加回收便利性，迎合時下極簡生活哲學，提供環境友善的綠色消費。 ▲「OOHA」氣泡飲，打造消暑創新口味。（圖／可口可樂提供）
▲bonaqua怡漾鹼性離子水，首創單瓶販售無標籤設計。（圖／可口可樂提供）