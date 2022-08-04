7-11開賣迪士尼×SOUSOU周邊　七夕先搶177元識別證零錢包

7-11這次推出的集點活動要讓民眾錢包破大洞了！7-ELEVEN找來迪士尼及日本文創品牌SOU．SOU強強聯手，一口氣推出20多款周邊，並鎖定今天七夕情人節龐大的送禮商機，全台門市消費不限金額，就能用177元加購「迪士尼×SOU．SOU識別證附零錢包」，勢必成為今天最熱門的情人節禮物。 我是廣告 請繼續往下閱讀 7-ELEVEN推出全新集點送活動，和迪士尼、SOU．SOU經典跨界，今（4）日起率先開搶「識別證附零錢包」，共有奇奇蒂蒂、唐老鴨兩款，除了圖案可愛，正面可收納證件、卡片，背面打開零錢包能放鈔票、零錢，也能換上自己的掛繩變成證件套。今（4）日起到全台7-11門市繳費、代收、取貨，不限消費金額都能用177元加購，相當於3折入手，勢必成為熱門的情人節小禮物。▲8月4日七夕情人節起，到全台小七消費不限金額，可用177元加購「迪士尼×SOU．SOU識別證附零錢包」。（圖／業者提供）「迪士尼×SOU．SOU集點送」活動共推出20多款實用周邊，包括口金包、托特包、鳥籠傘、附蓋陶瓷碗、不鏽鋼餐具組、多功能料理鍋、螢幕架、筆電包、行動電源、電子時鐘、香氛蠟燭，將於8月10日下午3點至8月11日期間，限時2天祭出門市快閃購，不用集點且消費不限金額就能直接加購，粉絲想快速入手必須把握這兩天，《NOWnews今日新聞》也整理熱門新品在開賣前搶先看。▲口金包共3款，加購價199元。（圖／業者提供）▲大托特包共3款，加購價199元。（圖／業者提供）▲可站立鳥籠傘共2款，加購價299元。（圖／業者提供）▲拼拼陶瓷碗附蓋共4款，加購價199元。（圖／業者提供）▲304不鏽鋼餐具三件組共3款，加購價299元。（圖／業者提供）▲多功能料理鍋，加購價999元。（圖／業者提供）▲電腦螢幕架共2款，加購價899元。（圖／業者提供）▲15吋電腦包共2款，加購價299元。（圖／業者提供）▲行動電源附手電筒共2款，加購價699元。（圖／業者提供）▲多功能電子時鐘，加購價399元。（圖／業者提供）▲香氛蠟燭兩件組，加購價499元。（圖／業者提供）七夕情人節優惠！4大超商「拿鐵買2送2、霜淇淋買1送1」2022七夕情人節祝福語！別只是我愛你 25大金句閃到極點限5天！全家「咖啡、汽水」買一送一 7-11大罐奶茶10元LINE七夕特效來了！聊天室打「3關鍵字」 施放絕美煙火