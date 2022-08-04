共軍「圍台」軍演　學者：不排除會再繼續對台武力展示

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揭仲認為，共軍這些針對台灣軍事行動的動機，第一是試圖藉一系列「強有力的回應」，嚇阻華府進一步提升與台北的政治及軍事交流外；第二是利用裴洛西訪台為藉口，進一步淡化、甚至直接否定自1999年以來，分隔兩岸軍事行動的「中線默契」，將共軍機艦活動範圍從目前的海峽中線，「前推」至我方24海里鄰接區外緣，替日後共軍機艦或執法船艦常態化前往中線以東巡弋創造先例，同時支援中共近期對台灣海峽的法律戰。
揭仲表示，在這波軍演於7日中午結束後，應持續觀察共軍是否會持續在海峽中線南北兩端、離台灣本島較遠的區域，派軍機甚至軍艦跨越海峽中線並將其「常態化」。
揭仲進一步指出，在8月4日12時至8月7日12時的演習結束後，共軍不排除會繼續在台灣周邊實施一系列具相當強度的武力展示，甚至持續一段時間。如果出現這種情形，不排除是中共想利用此一事件，對華府、甚至台北實施以武力展示為主要手段的「強制外交」，藉由升高區域緊張情勢，迫使華府為了拆除引信，向北京承諾會對未來與我方的政治及軍事交流作出限制。這是第三個動機。
揭仲表示，中共運用爭議事件實施「強制外交」早有先例。在1995年至1996年的台海飛彈危機中，中共從1995年7月下旬至1996年3月下旬、將近9個月的時間內，進行了多達7波的軍事演習。雖然最後在美軍的威嚇下，中共決定停止繼續對台灣進行武力展示；但時任美國柯林頓總統最後也決定向中國讓步，柯林頓在後來訪問上海時，公開承諾美國「不支持兩個中國」、「不支持台灣獨立」和「不支持台灣參加聯合國或其他主權國家才可加入的國際組織」，創下首美國總統首度將對台三項政策主張結合在一起，對中共公開承諾的例證。
揭仲舉例，在2012年9月至2014年11月的日本「國有化」釣魚台爭議中，中共則是在釣魚台周邊與東海地區連續實施了一連串的武力展示，長達二年，最後成功促使美國出面要求時任日本首相安倍晉三做出讓步。