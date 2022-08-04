連勝文向中共喊話：軍演無意義 只會幫民進黨鞏固政權
中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，因此將從今日起在台周邊實施軍演，各界憂心引爆台海危機。國民黨副主席連勝文喊話中共，這樣的作法沒有任何意義，只是幫助民進黨鞏固政權，轉移民進黨內政缺失的焦點，兩岸應為廣大的人民著想，不要中了某些政治利害關係的算計，這是對兩岸關係最大的傷害。
連勝文說，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，相信多數台灣民眾還是希望跟中國大陸維持友善互動、和平交往，只有民進黨期待中國有激烈反應，因為任何激烈反應就可以轉移民進黨內政缺失的焦點、遮掩候選人醜聞，中國過激反應只是幫助民進黨鞏固權力，衝擊許多前輩在海峽兩岸共同努力的成果，他感到很痛心遺憾。
連勝文日前稱要照顧父母，所以不會跟中共殺到底，媒體今日再度追問，若兩岸打仗，他的態度為何？連勝文說，他是中華民國國民，當然捍衛中華民國，但反對台獨，不會為了台獨流血。
媒體詢問，是否要對中共在台周邊軍演進行譴責或喊話，連勝文反問，他剛剛不是說了嗎？這種做法沒有任何意義，只是幫民進黨鞏固政權，這不就是對中共喊話嗎？
至於年底選戰，是否擔心民進黨再打「抗中保台」，連勝文說，民進黨沒有停過，他再次強調，和平沒有輸家、戰爭沒有贏家，兩岸一定要為廣大人民著想，不要中了某些政治利害關係的算計，是對兩岸最大傷害。