英國2030年禁油電，引發Toyota強烈不滿揚言關廠

歐盟2035年將禁售燃油車，而英國則提前於2030年執行，甚至連油電車型也在名單內，對此外媒報導此舉引發Toyota強烈不滿，甚至向政府表示將停止於英國工廠生產。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×先前歐盟已確定於2035年禁售燃油車，但英國卻提前至2030年執行，甚至連油電或插電等系統也都全面禁止，只允許純電動車販售策略也引發Toyota強烈不滿。據外媒報導Toyota向英國政府表示強烈不滿意見，甚至更表示若執意執行將關閉在英國Burnaston與Deeside工廠生產。由於Burnaston與Deeside工廠對於英國有一定重要性，若關閉還會影響超過3,000名員工生計，對此在商討後決定於2035年執行純電計畫。英國計畫2030年只允許販售純電動車引發Toyota不滿。×英國計畫2030年只允許販售純電動車引發Toyota不滿。Toyota表示若執行將關閉英國工廠。×Toyota表示若執行將關閉英國工廠。 歐盟七期、成本增加，Volkswagen Golf 9代狀況不明 Stellantis集團旗下電動車款在歐洲銷量正式超越Tesla! Maserati針對北美市場推出Grecale PrimaSerie限量特仕車 《Money Jump》親子餐廳推出競速賽車＋真人機甲水彈戰車體驗