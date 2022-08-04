牛郎織女重逢！七夕情人節冷知識曝　原本根本不送巧克力

今（4）日為一年一度的七夕情人節，在這浪漫的節日當中許多人樂得多了個約會得日子，許多商家們也看準商機，藉由節日創造一筆商機。七夕又名中國情人節，節日由來除了有較為人知的牛郎織女故事，其實還有許多有趣冷門的小知識，《NOWnews》特別整理出五個七夕冷門小知識，供大家參考！
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在古代，節日裡的一些活動主要參與者是女生，而節日活動的內容又是以「乞巧」為主，所以又稱這天為「乞巧節」、「少女節」或「女兒節」。所謂的乞巧是指女孩向織女祈求能有一雙巧手，由於節日的歷史十分悠久，形成了種生求子等各種習俗。
2、七夕其實是單身女子的節日？
時至今日，七夕以「中國情人節」為人們熟知。但也曾有觀點認為，這本是單身女子的節日。這種觀點認為，在中國古代，七夕節應該是單身女子最快樂的一天：在這個時候，她們可以著盛裝大大方方地走出去與姐妹們聚會、玩耍。也有另一觀點，在某些地區，這一天是要為女孩舉行成年禮。
3、其實還有曬書、曬衣服的習俗？
劉義慶《世說新語》記載了東漢後期到魏晉間名士的奇聞軼事。其中有個很有趣的故事：七月七日這天，東晉名士郝隆跑到太陽底下躺著。有人問他，為什麼要這麼做？郝隆回「我曬書」，表面無心，實則秀了一番自己的學識。七月七日曬書、曬衣服原本只是一項風俗，在魏晉時期，北阮有一些富裕人家也會趁機「炫富」，據說那天曬出來的衣服質地特別好，光彩奪目。
4、最有名的節日食物是「巧果」不是巧克力！
就像中秋的月餅、端午的粽子，七夕也有應節食品，其中最出名的一種叫做巧果。巧果主要用油面糖蜜等做成，花樣很多。巧果還有許多好聽的名字，比如「笑厭兒」、「果食花樣」。巧果主要使用油糖蜜做成，花樣很多，手巧的女生，還可以把巧果做成各種與七夕傳說有關的造型，現在延伸出都改送巧克力，僅不過是商人的噱頭而已。
5、其實七夕並非如此美好
甜甜的七夕在今日是浪漫的化身，但是在古代並非為甜蜜之事，其實牛郎織女的故事是一種忌諱，代表夫妻分離。跟現今情人節的美好期盼沒有太大的關係，現今情人節多半是商人炒作出來的話題。看完以上五個七夕的冷門小知識，是否對這個節日又有不同認識了呢？不管如何，在今天這個浪漫的日子，祝大家有情人終成眷屬！（實習編輯：蔡宥嫻）