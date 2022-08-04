牛郎織女重逢！七夕情人節冷知識曝　原本根本不送巧克力

今（4）日為一年一度的七夕情人節，在這浪漫的節日當中許多人樂得多了個約會得日子，許多商家們也看準商機，藉由節日創造一筆商機。七夕又名中國情人節，節日由來除了有較為人知的牛郎織女故事，其實還有許多有趣冷門的小知識，《NOWnews》特別整理出五個七夕冷門小知識，供大家參考！





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▲清代陳枚《月曼清遊圖》冊之七月桐蔭乞巧。從古代圖冊中可一窺七夕乞巧的傳統。（圖／取自網路）

▲有一說七夕為單身女子的節日！在這一天單身女孩會一起聚會、慶祝節日。（圖／Shutterstock）

▲古代在七夕這天曬衣服、曬書有「炫富」之意，演變至今傳聞在這天曬衣服能讓衣服光彩奪目。（圖／pixabay）

▲七夕也有屬於它的應節食物，那就是「巧果」。巧果主要用油糖蜜做成，花樣繁多。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）