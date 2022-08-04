北台灣新建案狂推！景氣燈號連12綠藏隱憂　下半年恐不妙

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桃竹地區7月預售屋單一案量逾15億元以上的指標案為桃園市-中壢「站前新鋭」與「皇普園首之道」、平鎮「康捷雲鑽」、楊梅「和耀新加州」、桃園「遠雄夏沐」、「國王之森」、龜山「興富發鉑悦」、「君邑羅浮」與「大華旭」、大園「璟都麗緻」；新竹市-東區「A TEAM」；新竹縣-竹北「春福川玥」和「椰林青靚」、寶山「宏道新竹帝寶」等案。
7月完工釋出的新成屋戶數則達到9百餘戶，單一案量逾15億元以上的指標案僅有新北市-中和「福喜璟安綻」、三重「川森」；桃園市-龜山「百虹歡璽城」等案。
即使新開賣的建案數量眾多，但線上待售的住宅建案數仍不多，已連續4個月低於1千個以下，單項分數與6月持平。至於7月北台灣新建案平均議價率，從6月的11.19％降至10.76％，唯單項分數亦維持不變；北台灣各縣市中，基隆7月議價空間最大，平均議價率約15.86％，宜蘭縣僅約6.88％為最低。
代表市況的成交與來客組數部份，7月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為每週28.3組，比6月（25.5組）成長2.8組。另，7月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約每週2.6組，較6月（2.0組）增加0.6組。
何世昌指出，7月新建案市況回溫，主因與開賣的新案數量多、遞延性買盤緩步出籠等因素有關。但市況並非全面回溫，例如台北市、基隆市相對低迷，宜蘭縣除了宜蘭市擁有高鐵設站題材，買氣較暢旺之外，其餘多數行政區市況並不突出。
何世昌認為，7月住展風向球意外回升至50分以上，並且逼近黃紅燈，使得近一年趨勢線下彎的警報暫時解除。不過，分數回升的關鍵因素之一為供給量激增，這也意味著下半年推案潮已拉開序幕，接下來要注意的是買氣能否跟上，假如供給爆巨量但銷售率下滑，房市前景恐怕不妙。