巷仔內／與裴洛西談晶片　台積電先進製程霸主牽動局勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
張忠謀預言神準，這次裴洛西來台，會面企業界人士，張忠謀就是午宴座上賓，更傳出當天一早裴洛西就跟劉德音視訊過了，談的就是美國晶片法。台經院產經資料庫總監、APIAA（台灣亞太產業分析專業協進會）理事劉佩真表示，雙方可能就美國晶片法案通過後，未來各項合作進行會談。
劉佩真指出，美方會希望台積電能扮演更積極的角色，協助美國製造或幫助美國在地化完整供應鏈，期望台積電能在當中發揮關鍵角色地位，而這也顯示台灣半導體是台灣經濟發展最具競爭力的產業，其中台積電又是重中之重，在全球半導體供應鏈中扮演關鍵地位，也因此，在地緣政治的變化中，各界當然也關心台積電所扮演的角色。
劉佩真表示，尤其台積電在先進製程上的表現堪稱霸主，正是台積電的主要競爭力！在晶圓代工部分，今（2022）年第一季市占占比達53.6%，遙遙領先第二名市占16.3%的南韓三星。至於在全球10奈米以下的製程，台積電的供應幾乎也來到將近69%；7奈米以下製程，台積電則供應全球將近78%的水準。
另外，台積電8月份即將開始量產3奈米製程，即便對手三星在今年上半年最後一天宣布將量產3奈米，但三星採環繞閘極（GAA）架構量產，雖可更精準地控制通道電流、縮小晶片面積、降低耗電量，但良率備受業內人士質疑，量產難度相當高。劉佩真說，除了良率，客戶名單也不明朗，因此3奈米製程台積電應該可望拿下98%全球高市占率，凸顯台積電在先進製程上，扮演全球核心關鍵角色。
而回顧近期台積電發言，針對美國晶片法案過關部分，該法案將補助半導體廠商520億美元，但此案有一但書就是領取補助的企業必須承諾10年內不得在中國大幅增產比28奈米更先進的晶片。而這次裴洛西來台，相關人士證實談及晶片法，就是希望台積電能更積極協助美國半導體供應鏈在地化，雖然外界認為在美設廠成本較高，可能拖累獲利與毛利，但全球供應鏈「長」變「短」，在地化已成趨勢，台積電也與時俱進表示，赴美設廠是配合客戶需求所做的決定，強調在美布局不受影響。
那麼台積電在中國的業務部分呢？劉德音也給了解答，日前他接受CNN採訪時提到，中國市場占了台積電營收10%比重，且都是消費性電子的客戶，如果消費者有需求，中國市場跟台積電做生意並不是件壞事，顯示台積電成熟製程與先進製程，在詭譎的地緣政治下仍各自有發展空間，換言之要外界不用擔心。
也難怪談及中國一旦武力犯台，劉德音給了嚴肅的答案。他認為台積電倚重的是世界各地的供應鏈，若受武力威脅，台積電生產將停擺，中國最先進的零組件供應也將因此消失，造成整個供應鏈運作中斷。強調如果地緣政治緊張，或許該擔心的不只是晶片的供應，隨之而來的就是世界秩序遭到破壞，地緣政治前景將會被徹底改變。