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2022 年 8 月車市優惠總整理，購車、回廠看這裡！

▲ 2022 年 8 月車市優惠總整理，購車、回廠看這裡！
▲ 2022 年 8 月車市優惠總整理，購車、回廠看這裡！

2GameSome - 有車賞

2022-08-04 13:25:00



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Suzuki 鈴木

車型

促銷方案內容

有效期間

全車系

賞車贈哈根達斯冰淇淋100ml

試乘贈SUZUKI專屬保冷袋

領牌可享汽車代車費用保險

即日起-2022/08/31

VITARA

領牌加贈

不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼

CARRY

領牌加贈

NPC全國加油站提油劵5,000元

IGNIS

領牌加贈

專屬尾翼/門檻飾板

SWIFT

「型動50」購車專案

VWCV 福斯商旅

自8月1日起至9月30日止，推出「履行平安」秋季健檢活動，提供免費車輛檢查，再加碼：1.原廠零件特惠、2. 營業用車零件優惠、3.經典老友愛車方案、4. 指定原廠精品優惠、5. 限量滿額禮等五大特惠回饋。

福斯商旅「履行平安」秋季健檢活動包含確保行車安全的各項專業檢查，同時還要給車主舒適VanLife，活動期間提供冷氣濾芯、風箱清潔零件85折優惠，再提供原廠新品保養類零件85折回饋。

另外，為迎接國境開放，更首次加碼營業車零件7折專屬優惠 (經濟型零件、輪胎、精品配件除外)。

另外這次秋季健檢活動中，也加碼指定原廠精品75折優惠，讓熱愛VanLife的車主輕鬆帶回多項福斯商旅經典T1 造型精品。

此外，凡掛牌四年以上之福斯商旅車款T5、T6、 Crafter以及Caddy 3車系之車主，還享有「經典老友愛車方案」回饋，提供多項經濟型零件85折優惠。

凡於活動期間回廠消費滿NT15,000 另外加碼贈送「限量滿額禮」：原廠T1杯墊 (一組四入)，數量有限，送完為止。福斯商旅敬邀您預約回廠，以高規格的健檢服務，為所有車主行車安全做最堅強的後盾。欲了解更多秋季健檢活動資訊，請洽全台各展間展示中心、服務廠、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。


Ford 福特

車款

8月優惠活動

Ford國產車全車系

2022年8月1日起至8月31日止，於全台Ford經銷據點完成Ford國產車系任一新車領牌，即具備以下抽獎資格：

  • 具備台中谷關「虹夕諾雅奢華雙人遊」（市值37,500元）之抽獎資格
  • 具備「歐洲進口油電跑旅New Ford Mondeo Hybrid Wagon」之抽獎資格
New Ford Kuga

2022年8月1日起至8月31日止，於各Ford經銷據點完成New Ford Kuga任一新車款領牌，即享以下優惠：

  • 首年乙式車體險及80萬高額零利率
  • 具備台中谷關「虹夕諾雅奢華雙人遊」與入主「歐洲進口油電跑旅New Ford Mondeo Hybrid Wagon」之抽獎資格
Volkswagen 福斯


車型

建議售價

專案內容

22年式Polo 230 TSI Life

818,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Polo 230 TSI Tech

898,000元

貸款專案：

700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值12,700元）

現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Polo 230 TSI Style

938,000元

22年式Polo 230 TSI R-Line

988,000元

22年式T-Cross 230 TSI Comfort （收訂生產）

868,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式T-Cross 230 TSI Life

958,000元

貸款專案：

800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值18,000元）


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式T-Cross 230 TSI Style Design

1,048,000元

22年式T-Cross 230 TSI Style R-Line

1,098,000元

22年式T-Roc 280 TSI Style

Design

1,228,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式T-Roc 330 TSI

R-Line Performance

1,448,000元

22年式T-Roc R

1,798,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

車型

建議售價

專案內容

22年式Golf 230 eTSI Comfort

968,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Golf 230 eTSI Life

1,018,000元

22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,068,000元

22年式Golf 280 eTSI Style

1,198,000元

22年式Golf 280 eTSI R-Line

1,298,000元

22年式Golf GTI

1,648,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式 Golf R

1,998,000元

22年式Golf Variant 280 eTSI Style

1,268,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line

1,368,000元

22年式 Golf R Variant

2,068,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

車型

建議售價

專案內容

22年式Touran 280 TSI Comfort （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Touran 280 TSI Life

1,288,000元

22年式Touran 280 TSI Style R-Line

1,478,000元

22年式Tiguan 280 TSI Life   （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Tiguan 280 TSI Elegance

1,348,000元

22年式Tiguan 330 TSI Elegance Premium

1,568,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Tiguan 380 TSI R-Line Performance

1,868,000元

22年式Tiguan R

2,098,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance  （收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium

1,648,000元

22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance

1,948,000元

22年式Arteon Fastback 330 TSI Elegance（收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium

1,718,000元

貸款專案：

1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值20,900元）。

現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Arteon Fastback 330 TSI R-line

1,818,000元

22年式Arteon Fastback 430 TSI R-Line Performance

2,058,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

車型

建議售價

專案內容

22年式Arteon Shooting Brake 330 TSI Elegance（收訂生產）

1,628,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Arteon Shooting Brake 330 TSI Elegance Premium

1,798,000元

貸款專案：

1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值20,900元）。

現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

22年式Arteon Shooting Brake 330 TSI R-Line

1,898,000元

22年式Arteon Shooting Brake 430 TSI R-Line Performance

2,138,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。

Nissan 日產

自7月30日起至8月31日止，推出「NISSANの逆息」購車優惠專案，首次 NISSAN國產全車系同享70萬高額零利率，搭配4萬元配件金、68無限延長保固、5萬元舊換新政府補助優先領。

因應市場通貨膨脹，「升息」為近日民眾關注的發燒話題，裕隆日產體恤消費者，減輕購車負擔以落實「以車防疫」，自7月30日起至8月31日止，推出「NISSANの逆息」購車優惠專案，凡於期間內入主NISSAN國產全車系，即享「70萬零利率」專案，首次NISSAN國產全車系同享高額零利率，為消費者省下分期貸款所產生的利息，不因市場升息使荷包縮水，讓車主購車無負擔；再享「4萬元配件金」，提供消費者彈性選擇升級NISSAN原廠選配件，讓愛車更有個性；同時再提供「68無限延長保固」、「5萬元舊換新政府補助優先領」多項優惠。

自7月30日起至8月31日止，入主ALL NEW SENTRA可享70萬零利率專案、4萬元配件金、68無限延長保固、5萬元舊換新政府補助優先領。

同時可使用「NISSANの逆息」贈送之4萬元配件金，限量升級ALL NEW SENTRA「黑爵士版」，ALL NEW SENTRA「黑爵士版」擁有霸氣鏡面黑化外觀：包含鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿下方飾條及鏡面黑化鋁合金鋁圈。

搭配「王者之聲套件組」：包含「NVH車艙寧靜工程」有效降低車室內音量，明顯感受車室內外靜謐差異，「DSP沉浸式數位音效系統」將音樂與人聲最佳處理化，音場更加紮實立體，「JBL聲動揚聲器」提供澎湃震撼的低音與超凡清晰度。

誠摯邀請消費者親臨全國NISSAN展示中心或透過「網路預約、到府試乘」，體驗NISSAN優質產品力與「NISSANの逆息」購車優惠。相關優惠詳情請洽全國NISSAN展示中心或參閱NISSAN官網http://www.nissan.com.tw/

KIA 起亞

車型

建議售價 (新台幣/萬元)

優惠內容

The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line

54.9 / 59.9 / 64.9 / 65.9  

享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固

The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔

73.9 / 79.9

享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固

The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷 / GT-line

79.9 / 85.9 / 88.9

The Sportage

Trendy / Apex / X-line 4WD

114.9 / 124.9 / 135.9

總價值NT$55,000的專屬前瞻禮遇：

原廠車側踏板組(市值NT$18,000)

雙鏡頭行車紀錄器(含螢幕) (市值NT$14,000)

原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)

PM 2.5負離子淨化系統(市值NT$6,500)

防水腳踏墊組(市值NT$6,500)

The Sorento

豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人

2023年式建議售價：

152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9

精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固

The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人

2023年式建議售價：

155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9

精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固

The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD

2023年式建議售價：

155.9 / 185.9 / 235.9

2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)

2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)

五年不限里程全車原廠保固

The EV6

Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版

158.9 / 173.9 / 187.9 / 209.9

線上預訂2023年式專屬禮遇：

V2L車外電器電源分享(價值30,000元)

家用充電設備(價值36,750元)

跨品牌充電營運商一年免費無限快充(EVALUE華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力)(價值超過60,000元)

Luxgen 納智捷

今日(8/1)宣布於蝦皮商城開設LUXGEN品牌旗艦館，成為全台唯一汽車品牌商城，全車系皆可以下訂，只要在蝦皮商城購買1萬元的「限定萬元購車禮包」後，在3日內會有專業的銷售顧問與您聯繫，可以選擇到府簽約或VIP封館簽約，還享有蝦皮購物限定優惠。搭配開館活動，特別祭出URX「5+1全景樂活版」蝦皮購物限定優惠價87.8萬，比建議售價96.8萬元現省9萬元，等於直接打9折。

URX WILDFUN 野FUN版：5人WILDFUN限時「享FUN價」(3)89.8萬元（建議售價92.8萬元）、7人WILDFUN限時「享FUN價」(3)111.9萬元（建議售價113.9萬）。

凡於7/30(六)至8/31(三)期間，入主全車系即享最高五萬元購車金、原廠導航，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車再送SHARP「好空氣隨行杯(7)－隨身型空氣淨化器」多重好禮等，優惠最高總價值超過6萬元。

Subaru 速霸陸


車型

建議售價（萬）

優惠方案

優惠價（萬）

好禮贈送

22MY Forester

2.0 i-L ES

$125.8



  • 90萬48期0利率
  • 360度環景影像系統
  • 原廠5年或12萬公里延長保固
2.0 i-S ES

$135.8



22MY XV

2.0 i-S ES

$102.8

$99.8

  • 盛夏FUN心玩3豪禮：
  1. 360度環景影像系統
  2. XV專屬智能行車紀錄器
  3. 紫外線負離子空氣濾淨器
  • 原廠5年或12萬公里延長保固
22MY Outback

2.5 i-T ES LITE

$156.8

$149.8

  • 90萬36期0利率
  • 原廠5年或12萬公里延長保固
2.5 i-T ES(可選雙色內裝)

$159.8

$152.8

Toyota 豐田

車種

優惠方案

COROLLA ALTIS

COROLLA CROSS

(均含HYBRID油電版 & GR SPORT)

SIENTA

VIOS

YARIS

  1. 「TOYOTA 時尚吸力 豪禮狂襲 最後倒數 送完為止」活動
  入主國產乘用車 送Dyson多向吸塵器

  1.  最高50萬0利率優惠
  2.  5年延長保固(限連續準時定保者)

全車系

指定車款高額0利率、5年延長保固(限連續準時定保者)、

汰舊換新政府補助再省5萬


車種

分期內容

　







　

COROLLA ALTIS

 (含HYBRID油電版 & GR SPORT)

50萬30期0利率(貸款總額)

COROLLA CROSS

(含HYBRID油電版 & GR SPORT)

50萬30期0利率(貸款總額)

SIENTA

40萬30期0利率(貸款總額)

YARIS

40萬30期0利率(貸款總額)

VIOS

40萬30期0利率(貸款總額)

TOWN ACE

18萬12期0利率(貸款總額)

 進

口車　

CAMRY 汽油

50萬30期0利率(貸款總額)

RAV4 (含HYBRID油電版)

24萬24期0利率(貸款總額)

PRIUS PHV

40萬30期0利率(貸款總額)

COROLLA SPORT

50萬30期0利率(貸款總額)

C-HR

50萬30期0利率(貸款總額)


車種

分期專案不含租賃、大口車輛 (營業車適用)

VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案

頭款1萬元，首年日付50元

C-HR、COROLLA SPORT –

「潮世貸」分期專案

60萬84期，月付7,999元

Lexus

零利率專案  

車種

年式

分期零利率內容

RX車系

All

150萬 40期

其他車系(排除LM300h&NX車系)

All

100萬40期

L-finesse智選購車專案

專案車型

期數

頭款

月付款

尾款

到期後處置

 

RX、NX、UX、IS、ES車系

3年

① 10%② 20%③ 30%

低月付款依頭款與折價調整

55%

① 保留付清② 再分期③ CPO購回

 
L-finesse智選租賃專案

專案車型

期數

頭款

月付款

尾款

到期後處置

 

RX、NX、UX

、IS、ES車系

3年

保證金0元起

依保證金調整(租購)

30%

① 保留付清② 續租原車③ 再租新車

 
LM豪華商務租購專案

車型

22年式車價

期數

月租金

保證金　

到期購回價　

LM300H(七人座)

372 萬

60

63,000

74.4 萬

20%

74.4 萬

44

77,150

93 萬

25%

93 萬

36

85,300

111.6 萬

30%

111.6 萬

LM300H(四人座)

520 萬

60

84,900

104 萬

20%

104 萬

44

104,000

130 萬

25%

130 萬

36

123,400

130 萬

25%

130 萬

Lexus 訂閱式專案


方案

適用車款

月租金

年年換車(3年換開3台新車)

SELECT+

ES200豪華/UX200菁英PLUS)

34,300

ELITE

ES300h尊榮/ES250 F-SPORT

41,200

PASSION

LC500/RC F賽道版

167,900

不換車(一台新車開到底)

全車系

請參官網https://reurl.cc/W3LmGe

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