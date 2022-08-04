▲ 2022 年 8 月車市優惠總整理，購車、回廠看這裡！

|車型
|促銷方案內容
|有效期間
|全車系
|賞車贈哈根達斯冰淇淋100ml
試乘贈SUZUKI專屬保冷袋
領牌可享汽車代車費用保險
即日起-2022/08/31
|VITARA
|領牌加贈
不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼
|CARRY
|領牌加贈
NPC全國加油站提油劵5,000元
|IGNIS
|領牌加贈
專屬尾翼/門檻飾板
|SWIFT
|「型動50」購車專案
自8月1日起至9月30日止，推出「履行平安」秋季健檢活動，提供免費車輛檢查，再加碼：1.原廠零件特惠、2. 營業用車零件優惠、3.經典老友愛車方案、4. 指定原廠精品優惠、5. 限量滿額禮等五大特惠回饋。
福斯商旅「履行平安」秋季健檢活動包含確保行車安全的各項專業檢查，同時還要給車主舒適VanLife，活動期間提供冷氣濾芯、風箱清潔零件85折優惠，再提供原廠新品保養類零件85折回饋。
另外，為迎接國境開放，更首次加碼營業車零件7折專屬優惠 (經濟型零件、輪胎、精品配件除外)。
另外這次秋季健檢活動中，也加碼指定原廠精品75折優惠，讓熱愛VanLife的車主輕鬆帶回多項福斯商旅經典T1 造型精品。
此外，凡掛牌四年以上之福斯商旅車款T5、T6、 Crafter以及Caddy 3車系之車主，還享有「經典老友愛車方案」回饋，提供多項經濟型零件85折優惠。
凡於活動期間回廠消費滿NT15,000 另外加碼贈送「限量滿額禮」：原廠T1杯墊 (一組四入)，數量有限，送完為止。福斯商旅敬邀您預約回廠，以高規格的健檢服務，為所有車主行車安全做最堅強的後盾。欲了解更多秋季健檢活動資訊，請洽全台各展間展示中心、服務廠、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。
車款
8月優惠活動
|Ford國產車全車系
|2022年8月1日起至8月31日止，於全台Ford經銷據點完成Ford國產車系任一新車領牌，即具備以下抽獎資格：
|New Ford Kuga
|2022年8月1日起至8月31日止，於各Ford經銷據點完成New Ford Kuga任一新車款領牌，即享以下優惠：
車型
建議售價
專案內容
|22年式Polo 230 TSI Life
818,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Polo 230 TSI Tech
898,000元
|貸款專案：
700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值12,700元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Polo 230 TSI Style
938,000元
|22年式Polo 230 TSI R-Line
988,000元
|22年式T-Cross 230 TSI Comfort （收訂生產）
868,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式T-Cross 230 TSI Life
958,000元
|貸款專案：
800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值18,000元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式T-Cross 230 TSI Style Design
1,048,000元
|22年式T-Cross 230 TSI Style R-Line
1,098,000元
|22年式T-Roc 280 TSI Style
Design
1,228,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式T-Roc 330 TSI
R-Line Performance
1,448,000元
|22年式T-Roc R
1,798,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
車型
建議售價
專案內容
|22年式Golf 230 eTSI Comfort
968,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Golf 230 eTSI Life
1,018,000元
|22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,068,000元
|22年式Golf 280 eTSI Style
1,198,000元
|22年式Golf 280 eTSI R-Line
1,298,000元
|22年式Golf GTI
1,648,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式 Golf R
1,998,000元
|22年式Golf Variant 280 eTSI Style
1,268,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line
1,368,000元
|22年式 Golf R Variant
2,068,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
車型
建議售價
專案內容
|22年式Touran 280 TSI Comfort （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Touran 280 TSI Life
1,288,000元
|22年式Touran 280 TSI Style R-Line
1,478,000元
|22年式Tiguan 280 TSI Life （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Tiguan 280 TSI Elegance
1,348,000元
|22年式Tiguan 330 TSI Elegance Premium
1,568,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Tiguan 380 TSI R-Line Performance
1,868,000元
|22年式Tiguan R
2,098,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance （收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium
1,648,000元
|22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance
1,948,000元
|22年式Arteon Fastback 330 TSI Elegance（收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium
1,718,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值20,900元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Arteon Fastback 330 TSI R-line
1,818,000元
|22年式Arteon Fastback 430 TSI R-Line Performance
2,058,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
車型
建議售價
專案內容
|22年式Arteon Shooting Brake 330 TSI Elegance（收訂生產）
1,628,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Arteon Shooting Brake 330 TSI Elegance Premium
1,798,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值20,900元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
|22年式Arteon Shooting Brake 330 TSI R-Line
1,898,000元
|22年式Arteon Shooting Brake 430 TSI R-Line Performance
2,138,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
2022年8月26日（含）前領牌即免牌照稅／燃料稅。
自7月30日起至8月31日止，推出「NISSANの逆息」購車優惠專案，首次 NISSAN國產全車系同享70萬高額零利率，搭配4萬元配件金、68無限延長保固、5萬元舊換新政府補助優先領。
因應市場通貨膨脹，「升息」為近日民眾關注的發燒話題，裕隆日產體恤消費者，減輕購車負擔以落實「以車防疫」，自7月30日起至8月31日止，推出「NISSANの逆息」購車優惠專案，凡於期間內入主NISSAN國產全車系，即享「70萬零利率」專案，首次NISSAN國產全車系同享高額零利率，為消費者省下分期貸款所產生的利息，不因市場升息使荷包縮水，讓車主購車無負擔；再享「4萬元配件金」，提供消費者彈性選擇升級NISSAN原廠選配件，讓愛車更有個性；同時再提供「68無限延長保固」、「5萬元舊換新政府補助優先領」多項優惠。
自7月30日起至8月31日止，入主ALL NEW SENTRA可享70萬零利率專案、4萬元配件金、68無限延長保固、5萬元舊換新政府補助優先領。
同時可使用「NISSANの逆息」贈送之4萬元配件金，限量升級ALL NEW SENTRA「黑爵士版」，ALL NEW SENTRA「黑爵士版」擁有霸氣鏡面黑化外觀：包含鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿下方飾條及鏡面黑化鋁合金鋁圈。
搭配「王者之聲套件組」：包含「NVH車艙寧靜工程」有效降低車室內音量，明顯感受車室內外靜謐差異，「DSP沉浸式數位音效系統」將音樂與人聲最佳處理化，音場更加紮實立體，「JBL聲動揚聲器」提供澎湃震撼的低音與超凡清晰度。
誠摯邀請消費者親臨全國NISSAN展示中心或透過「網路預約、到府試乘」，體驗NISSAN優質產品力與「NISSANの逆息」購車優惠。相關優惠詳情請洽全國NISSAN展示中心或參閱NISSAN官網http://www.nissan.com.tw/。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|54.9 / 59.9 / 64.9 / 65.9
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sportage
Trendy / Apex / X-line 4WD
|114.9 / 124.9 / 135.9
|總價值NT$55,000的專屬前瞻禮遇：
原廠車側踏板組(市值NT$18,000)
雙鏡頭行車紀錄器(含螢幕) (市值NT$14,000)
原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)
PM 2.5負離子淨化系統(市值NT$6,500)
防水腳踏墊組(市值NT$6,500)
|The Sorento
豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|2023年式建議售價：
152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|2023年式建議售價：
155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|2023年式建議售價：
155.9 / 185.9 / 235.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|158.9 / 173.9 / 187.9 / 209.9
|線上預訂2023年式專屬禮遇：
V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
家用充電設備(價值36,750元)
跨品牌充電營運商一年免費無限快充(EVALUE華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力)(價值超過60,000元)
今日(8/1)宣布於蝦皮商城開設LUXGEN品牌旗艦館，成為全台唯一汽車品牌商城，全車系皆可以下訂，只要在蝦皮商城購買1萬元的「限定萬元購車禮包」後，在3日內會有專業的銷售顧問與您聯繫，可以選擇到府簽約或VIP封館簽約，還享有蝦皮購物限定優惠。搭配開館活動，特別祭出URX「5+1全景樂活版」蝦皮購物限定優惠價87.8萬，比建議售價96.8萬元現省9萬元，等於直接打9折。
URX WILDFUN 野FUN版：5人WILDFUN限時「享FUN價」(3)89.8萬元（建議售價92.8萬元）、7人WILDFUN限時「享FUN價」(3)111.9萬元（建議售價113.9萬）。
凡於7/30(六)至8/31(三)期間，入主全車系即享最高五萬元購車金、原廠導航，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車再送SHARP「好空氣隨行杯(7)－隨身型空氣淨化器」多重好禮等，優惠最高總價值超過6萬元。
車型
建議售價（萬）
優惠方案
優惠價（萬）
好禮贈送
|22MY Forester
|2.0 i-L ES
$125.8
–
|2.0 i-S ES
$135.8
–
|22MY XV
|2.0 i-S ES
$102.8
$99.8
|22MY Outback
|2.5 i-T ES LITE
$156.8
$149.8
|2.5 i-T ES(可選雙色內裝)
$159.8
$152.8
車種
優惠方案
COROLLA ALTIS
COROLLA CROSS
(均含HYBRID油電版 & GR SPORT)
SIENTA
VIOS
YARIS
全車系
|指定車款高額0利率、5年延長保固(限連續準時定保者)、
汰舊換新政府補助再省5萬
車種
分期內容
國
產
車
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
50萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA CROSS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
50萬30期0利率(貸款總額)
SIENTA
40萬30期0利率(貸款總額)
YARIS
40萬30期0利率(貸款總額)
VIOS
40萬30期0利率(貸款總額)
TOWN ACE
18萬12期0利率(貸款總額)
| 進
口車
CAMRY 汽油
50萬30期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV
40萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
50萬30期0利率(貸款總額)
C-HR
50萬30期0利率(貸款總額)
車種
分期專案 – 不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT –
「潮世貸」分期專案
60萬84期，月付7,999元
零利率專案
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
All
150萬 40期
其他車系(排除LM300h&NX車系)
All
100萬40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
|① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清② 再分期③ CPO購回
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
車型
22年式車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
372 萬
60
63,000
74.4 萬
20%
74.4 萬
44
77,150
93 萬
25%
93 萬
36
85,300
111.6 萬
30%
111.6 萬
LM300H(四人座)
520 萬
60
84,900
104 萬
20%
104 萬
44
104,000
130 萬
25%
130 萬
36
123,400
130 萬
25%
130 萬
|方案
|適用車款
|月租金
|年年換車(3年換開3台新車)
|SELECT+
|ES200豪華/UX200菁英PLUS)
|34,300
|ELITE
|ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|41,200
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|不換車(一台新車開到底)
|全車系
|請參官網https://reurl.cc/W3LmGe