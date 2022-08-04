七夕情人節想脫單？男生「這專長」超吃香：台南男生最會
這年頭如果毫無專長，在網路社群茫茫人海中，確實有些難脫穎而出。交友APP《BeeBar》針對旗下會員進行調查發現，7成民眾對於有專長的對象較容易產生好感，其中女生最喜歡的專長，排行第一名倒有點讓眾人跌破眼鏡，高達8成女性認為，如果對方專長是「按摩」，內心好感度會大增，其次則是「拍照」及「唱歌」，眾人也票選出台南男生最懂拍照，花蓮男生幾乎都有好歌喉。
擁有什麼專長最能吸引女生？根據交友APP《BeeBar》針對會員調查「最令人意外的加分專長」，多達8成女性喜歡約會對象「會按摩」，而有超過半數男性也認為如果會按摩，對於追求女性很加分。反之，如果是女生會按摩，對男生來說，也很能增加兩人相處時的情趣。
女生漂不漂亮沒關係，男生不會拍照才要命。絕大多數女生都想拍出好看的照片，交友APP《BeeBar》觀察發現，男生如果具有攝影專長，或是很會拍出網美照，能成功拍出女生滿意的照片，可擄獲6成女生的芳心。其次則是「唱歌」，很多人都是在KTV包廂高歌一曲時，成為心動命定瞬間，超過半數女生也承認會被男生歌聲吸引。此外，根據調查顯示，女生們票選認為來自「台南」的男生最懂拍照，「花蓮」男生則是幾乎天生都有好歌喉，唱歌非常動聽。