亞洲新灣區的文化客廳　「承億酒店」搶先體驗！

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官網獨家首賣「承億酒店哩賀住房專案」，即日起至2022/8/7開放預訂，平日雙人房NT$8,000起。專案含「Oday 日全食」全自助早餐，另可享午餐、晚餐二擇一，旅客可選擇24F風格酒吧餐廳「RAR BAR」或「酉名酉丁」限定套餐，入住還能搶先體驗未開幕先轟動的全球唯一「高空懸挑透明無邊際泳池」。期間完成指定任務還可現場折抵最高 NT$1,400房價，專案限時限量販售，每人限預定三間，活動期間訂房可於2022/09/01-2022/10/31入住，感受承億集團品牌魅力。
為提供旅客們尊榮禮遇，此次住房專案特別加碼贈送「RAR BAR 特調飲」及「酉名酉丁燒烤兌換券」在旅遊期間可盡情品味承億的風格酒食。位於承億酒店24F「RAR BAR」是全高雄唯一的高空懸挑無邊際透明泳池池畔酒吧，亦是全台灣五星級酒店內第一間以Cyberpunk為設計風格的調酒BAR。24F另有以板前料理提供日式烤物串燒，搭配日式清酒的「酉名酉丁」餐廳。
承億酒店TAI Urban Resort共有208間客房，做為與高雄市立圖書總館共構的飯店，承億酒店精選20,000本書籍於飯店各處，並在25樓的挑高飯店大廳設置眺望亞洲新灣區的「閱讀廣場」，讓旅行與閱讀同時發生。飯店每間客房皆可賞覽高雄市景及港灣夕陽景色。除了首發「承億酒店哩賀住房專案」之外，延續酒店整體風格，還有米其林二星主廚Xavier Boyer （博雅維）操刀主理的法式餐廳「Papillon」、及全高雄唯一360度環景高空酒吧「BAR KAO」，除了豐富的餐飲空間之外，酒店22樓亦有頂級SPA品牌「澄SPA」進駐，將提供旅客在都市叢林中一舒適放鬆的優雅靜謐空間，另外承億酒店攜手台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」打造三層樓宴會廳，目標成為南台灣一站式奢華婚禮體驗的代名詞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！