大亞集團堅持「早一步」　領先業界也帶動共好方向前進

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近年來ESG成為全球企業經營顯學，各大企業也紛紛搭上這波綠趨勢。大亞集團早於數年前開始，由沈尚弘訂下「友善環境、美麗家園的推手」作為企業願景，從研發到生產，無不以友善環境為核心，並創造品牌價值，進一步提高產品競爭力。因此從源頭做起，以穩定發展電線電纜、漆包線產品的本業奠基，朝能源領域邁進。
大亞自2014年開始發展太陽能產業，為加強布局創新能源事業，近年更積極鎖定儲能事業發展。沈尚弘分享：「大亞對創新能源產業的投入，並不是順應這一兩年ESG的風潮，我們起心動念的很早」。你我與這片土地緊密連結，為了守護這樣的得來不易，大亞決定早一步開始為這座美麗家園做點什麼。
今年，大亞推出《初心篇》企業影片，期待與民眾分享這道地平線上每一個值得珍惜的片段，也引出維持地平線上所有故事背後的穩定力量：大亞電線電纜。作為能源串接的領導品牌，大亞電線電纜要持續貫徹從太陽能能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，一條龍的完整服務。
環境永續是構建大亞的基因，更是公司不停追求高品質的原因，公司帶領產業不斷進步，持續為國人開創安穩美好的生活。集團秉持著保護自己的家園永續美好的品牌初心，在人們看不到的地方、還沒有人知道的時候，大亞已經領先一步於2008年做到「首家環保電纜超越歐盟規格」，不只無鉛，更限用有害物質指令（RoHS），對環境的危害極低，可大幅降低土壤與地下水汙染，且材料可回收再利用。
在2009年，大亞「早一步實行首家PVC電線電纜無鉛化」，杜絕電纜絕緣層因為含鉛，燃燒時產生有毒氣體，進而危害環境與人體健康的狀況發生。而2019年，大亞更「早一步獲得業界唯一綠色工廠認證」，不只取得廠房建築物取得內政部綠建築標章，也通過生產營運管理通過工業局清潔生產評估，不斷朝向產業綠化與建立綠色產業的方向邁進。
沈尚弘回應：「這些早一步做好，其實只是實踐我們相信的事、堅持我們相信的事」。大亞電線電纜集團以創新求變為成長的驅動力，積極面對挑戰，順應時代變化，以前瞻思維推動產業前進，與台灣這片土地共榮共存。