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大亞集團堅持「早一步」　領先業界也帶動共好方向前進

▲大亞集團為分享穩定的力量在後疫情時代的意義，推出《初心篇》影片，回顧一直以來做理念的領先，也做實踐領先的堅持。（圖／擷取自影片《早一步做好 自然就好》完整版—大亞電線電纜）
▲大亞集團為分享穩定的力量在後疫情時代的意義，推出《初心篇》影片，回顧一直以來做理念的領先，也做實踐領先的堅持。（圖／擷取自影片《早一步做好 自然就好》完整版—大亞電線電纜）

記者許家禎／台北報導

2022-08-04 14:17:02

電線電纜能源傳輸大廠大亞集團為分享穩定的力量在後疫情時代的意義，推出《初心篇》影片，回顧一直以來做理念的領先，也做實踐領先的堅持，不斷創下業界第一的指標性紀錄，做為產業推手，秉持「早一步做好，自然就好！」持續帶動業界往環境共好的方向前進，為國人守護家園，打造低碳城市。

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大亞集團董事長沈尚弘表示：「大環境的劇烈變動影響著你我的穩定日常，原本習以為常的平凡開始出現變化，在後疫情的現代相信大家特別有感。大亞集團深耕台灣，和每一位台灣人一起在同一片土地為夢想打拼，我們秉持著集團始終如一、不變的初心，要把美好的過去留在這片土地，更重要的是把充滿希望的未來延續下去。」

近年來ESG成為全球企業經營顯學，各大企業也紛紛搭上這波綠趨勢。大亞集團早於數年前開始，由沈尚弘訂下「友善環境、美麗家園的推手」作為企業願景，從研發到生產，無不以友善環境為核心，並創造品牌價值，進一步提高產品競爭力。因此從源頭做起，以穩定發展電線電纜、漆包線產品的本業奠基，朝能源領域邁進。

大亞自2014年開始發展太陽能產業，為加強布局創新能源事業，近年更積極鎖定儲能事業發展。沈尚弘分享：「大亞對創新能源產業的投入，並不是順應這一兩年ESG的風潮，我們起心動念的很早」。你我與這片土地緊密連結，為了守護這樣的得來不易，大亞決定早一步開始為這座美麗家園做點什麼。

今年，大亞推出《初心篇》企業影片，期待與民眾分享這道地平線上每一個值得珍惜的片段，也引出維持地平線上所有故事背後的穩定力量：大亞電線電纜。作為能源串接的領導品牌，大亞電線電纜要持續貫徹從太陽能能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，一條龍的完整服務。

環境永續是構建大亞的基因，更是公司不停追求高品質的原因，公司帶領產業不斷進步，持續為國人開創安穩美好的生活。集團秉持著保護自己的家園永續美好的品牌初心，在人們看不到的地方、還沒有人知道的時候，大亞已經領先一步於2008年做到「首家環保電纜超越歐盟規格」，不只無鉛，更限用有害物質指令（RoHS），對環境的危害極低，可大幅降低土壤與地下水汙染，且材料可回收再利用。

在2009年，大亞「早一步實行首家PVC電線電纜無鉛化」，杜絕電纜絕緣層因為含鉛，燃燒時產生有毒氣體，進而危害環境與人體健康的狀況發生。而2019年，大亞更「早一步獲得業界唯一綠色工廠認證」，不只取得廠房建築物取得內政部綠建築標章，也通過生產營運管理通過工業局清潔生產評估，不斷朝向產業綠化與建立綠色產業的方向邁進。

沈尚弘回應：「這些早一步做好，其實只是實踐我們相信的事、堅持我們相信的事」。大亞電線電纜集團以創新求變為成長的驅動力，積極面對挑戰，順應時代變化，以前瞻思維推動產業前進，與台灣這片土地共榮共存。


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