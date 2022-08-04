南投許淑華選情芭比Q？民進黨揭：論文部分篇章相似度71%
針對國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文被爆涉嫌抄襲，民進黨發言人謝子涵今（4）日下午表示，許淑華雖承認論文未註明引用文獻出處，但實際上經過比對後，她的碩論部分篇章相似度高達71%，如此高比例的相似，明顯有抄襲之嫌，竟敢稱是原創；而要國會辦公室發函給學校自請調查，更是虛晃一招，可見許淑華面對論文涉抄襲的疑雲，不但不誠實，根本是睜眼說瞎話，欺騙社會大眾。
謝子涵表示，對於許淑華被爆涉及論文抄襲一事，國民黨不應該再閃躲及護航，尤其是文傳會副主委王鴻薇，是否也要用相同力道檢視許淑華碩士論文，否則，就是坐實了自己是雙重標準，且之前炒作民進黨桃園市長參選人林智堅的論文，就是選舉造勢動作。
謝子涵進一步指出，當許淑華被爆出論文涉嫌抄襲時，她過去在南投市公所的部屬謝百傑，第一時間稱是他提供未公開發表的文章給許淑華「參考」，難道所謂的「參考」就是複製貼上嗎？不然為何會與後來刊登在南投縣政府官網上的研究報告，有高度的相似？
謝子涵說，這讓人不得不質疑，許淑華是否有利用權勢由部屬代寫之可能，為了釐清這項疑點，許淑華應比照林智堅公開論文寫作的標準，公開自己的論文所有撰寫的過程，包含時序、初稿，讓外界檢視，是否為親自操筆，而非找槍手代寫？
謝子涵強調，國民黨過去1個月傾全黨之力，利用論文，來對林智堅潑髒水、抹黑，甚至是人格的抹滅，如今卻回力鏢打到國民黨自家人，呼籲應出面說明黨籍候選人論文疑雲，而不是裝沒事、當作此事不存在。