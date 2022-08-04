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網傳「政府花費9400萬」邀裴洛西來台　外交部駁：假消息

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（3）日下午5點半，搭乘專機離開台灣飛往韓國。（圖／翻攝自外交部臉書）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（3）日下午5點半，搭乘專機離開台灣飛往韓國。（圖／翻攝自外交部臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 15:31:17

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（3）日傍晚離開台灣，啟程飛往韓國，結束她全球矚目的旋風訪台行程。而今日網路有傳聞表示，為邀約裴洛西來台，我國共付費了9400萬元給公關公司遊說；對此，外交部下午發出澄清稿駁斥，強調政府花錢找公關遊說裴洛西訪台一事，「純屬憑空捏造」，已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。

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有網友在批踢踢發文爆料，指稱為邀裴洛西來台，從2018年開始，我國共約花費新台幣9400萬元請託公關公司遊說，網友並笑稱「突然覺得我作為台灣人很自豪，裴洛西來台我也出了一份力」。

然而外交部嚴正駁斥上述傳聞，外交部表示，「訪問團是美國政府公費支應，在台行程統一由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）洽排，外交部從旁提供行政協助，包括協調與我國政府高層及立法院的會晤行程等。針對網路輿論宣稱我國政府花錢找公關遊說裴議長訪台事，純屬憑空捏造，絕非事實。外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。」

▲外交部駁斥「政府花費9400萬元找公關遊說裴洛西訪台」的說法。（圖／翻攝自外交部官網）
▲外交部駁斥「政府花費9400萬元找公關遊說裴洛西訪台」的說法。（圖／翻攝自外交部官網）
外交部強調，「有關我國駐美國代表處聘用公關公司來擴大我國對美國工作的觸角，是我國政府長年的一貫作法。公關聘用一向是符合當地國法規，並依據我國對美工作業務實際需求及整體情勢相應調整。近年來相關支出的經費規模大致持平，也由我國立法院進行完整、合法、透明的監督。我國聘請公關公司協助推動政務工作是全面性的努力，而非針對單一目標或個案。針對有心人士在網路惡意扭曲為我國政府出巨資遊說議長率團訪台，相關臆測不僅悖離事實，居心可議，企圖醜化美國友我訪賓、分化台灣社會的團結及破壞台灣人民對政府的信任。」

外交部也呼籲民眾，在網路上登載或傳播未經證實或捏造的訊息及圖片等，相關作法可能觸法，請勿隨意轉傳錯假訊息。「在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、製造假訊息分化台灣社會的敏感時刻，請民眾高度留意，切勿聽信不實散播的假訊息，也請勿任意轉傳。」（編輯：倪浩軒）

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