萌寵經濟夯！詹朴跨界設計貓狗服裝 討好17歲愛貓勝過她
擅長敘說奇幻推理故事構思服裝的旅英設計師詹朴，於倫敦成立的時裝品牌APUJAN，以多樣化的針織技藝與原創布料聞名。今（4）日再度攜手「tails &me 尾巴與我」寵物品牌，推出「尾巴探險記」聯名系列，打造專為貓狗設計的5款服裝、玩具、牽繩等專屬用品。飼養不少流浪貓的詹朴，現場透露「如果能讓我的貓穿上我設計的衣服，比任何人穿上我的禮服出席典禮更感榮幸」，對高齡17歲老貓的寵愛溢於言表，並跨界萌寵經濟。
相當喜歡透過服裝與其他職業、品牌展開對話的詹朴，直言有了這次與「tails &me 尾巴與我」的合作，對萌寵周邊有了更深的認識，描繪「飼主和寵物的遊戲歷險，想像馳騁科幻外太空的冒險故事」，將冒險過程中沾染的泥巴，幻化為現實世界的墨點和墨繪設計，打造主人與萌寵間相呼應的親子裝與實用生活小物。
就像小男孩女孩散步躲進森林裡，意外發現絕種的恐龍、迫降太空人，就像《綠野仙蹤》的冒險記憶，只存在彼此心中。詹朴為寵物和飼主塑造出一段專屬彼此的生活記憶。
根據不同功能性開發的5款全新版型寵物服裝，包含墨點高領背心、墨點連帽背心、緹花針織背心、墨點刷毛背心、墨點連帽雨衣，詹朴表示，「彈性針織讓貓狗舒適好活動；雨衣有蓋片設計為寵物視線防水」。
更有出一系列寵物專屬玩具，依照不同貓狗的特性聚焦結構與功能，「tails &me 尾巴與我」創辦人Vincent分享，「譬如太空人七號的後背包設計用來放貓草，能療癒貓咪；狗狗則適合會發出聲音的奇幻恐龍艾利克，來吸引其注意與互動，」也象徵在未知旅途中遇到的奇幻角色。
詹朴透露「把寵物想成小朋友」，採用比照孩童規格更親膚、更舒適的材質設計萌寵服裝。直言「從人類兩隻腳的服裝設計，到四隻腳的貓狗穿著有很大的不同」，尤其貓狗行動力大，需要更多細節的排列組合來迎合所需。坦言小時候都有給家中寵物嘗試過穿衣服，「他們好像沒有特別喜歡，比較接受項圈」，詹朴忍不住表示「如果能讓我的貓穿上我設計的衣服，比任何人穿上我的禮服出席典禮更感榮幸」，對高齡17歲老貓的寵愛溢於言表，勝過合作的一票女明星。
APUJAN也重新詮釋tails &me的經典尼龍繩帶商品，以藍、灰色為主調，採以雙色撞色設計，特別在寵物項圈、胸背帶、牽繩加入限定設計的墨點金屬配飾，還可客製專屬簽名；生活用品系列則有首次出現的雨衣和地墊。對於想和貓狗穿上親子裝的主人，詹朴建議可選擇「黑底白墨點寵物衣、飼主白底黑墨點、直傘」，和萌寵一起散步漫遊。