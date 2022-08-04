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蝦皮購物88大品牌祭老爸禮包！送禮最高折8888元

▲蝦皮購物「8.8免運父親節」88大品牌祭老爸禮包！領免運玩遊戲再抽總價值25萬元豪華禮包。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「8.8免運父親節」88大品牌祭老爸禮包！領免運玩遊戲再抽總價值25萬元豪華禮包。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-04 17:00:00

父親節倒數最後四天，還沒有買好爸爸的禮物嗎！蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌，緊急為你送上老爸入魂禮包，碧兒泉 男仕藍藻精華父親節禮盒一盒含蓋4大必備熱門商品，優惠只要3750元。蝦皮商城品牌旗艦店更下殺8折起，Apple Aiapods Pro優惠5888元、Switch 健身環大冒險2千有找！另外還有小米旗下手機品牌POCO新機上市，採用聯發科天璣8100旗艦處理器的POCO X4 GT線上獨家於蝦皮商城開賣，於8/3-8/14期間，早鳥價10999元。為寵愛全台辛勞的爸爸，「8.8免運父親節」不只有用戶最愛的「全站299元免運」、「商城85折、9折券」，8/8當天領免運券玩遊戲再抽內含Nikon、哈雷、飛利浦等8大國際品牌獨家打造的總價值25萬元禮包，此外蝦皮購物再加碼全站88折券領券滿額最高折抵8888元，88從0-2點領券下單還有機會帶走10萬購物金！

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▲「蝦皮購物」POCO X4 GT 5G ，早鳥價10,999元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」POCO X4 GT 5G ，早鳥價10,999元。（圖／品牌提供）
最盛大的「8.8免運父親節」不只百大品牌響應送優惠，再攜手CITY CAFE、麥當勞、漢堡王等知名品牌，獻上硬漢下午茶為老爸補充精神與活力，8/8精選14時段，咖啡、炸雞最低8元起，CITY CAFE 中杯拿鐵/大杯美式、麥當勞原味麥脆鷄翅統一價通通只要8元！

蝦皮購物攜手88大品牌祭老爸入魂禮包

喜歡享受美好下午茶時光的爸爸，蝦皮購物再攜手各大速食品牌獻上經典餐點！酷暑到來，CITY CAFE 中杯拿鐵/大杯美式、麥當勞 原味麥脆鷄翅，通通統一價8元；成真咖啡也獻上鑿井黑咖啡，只要60元就可以讓爸爸品嚐由冠軍烘豆師嚴選的咖啡豆；原價490元的21Plus 7965半雞炸雞餐下殺288元，讓你宅家吃大餐，不用在外人擠人；漢堡王 黃金雞翅(1翅+1腿)不到30元，即有不同滋味享受。蝦皮購物祭出誠心優惠，讓全台爸爸今夏宅家就能享有名店美味！

蝦皮購物祭父親節送禮三大攻略

迎戰父親節送禮商機，蝦皮購物優惠再衝刺，蝦皮商城品牌旗艦店全站下殺8折起，同時再公布父親節獨家送禮攻略，絕對讓你送禮送進心坎裡！

走在時代最前端的潮流型爸爸們

人手一對的Apple AirPods Pro，爸爸還沒擁有嗎？破盤價5888元，讓你輕鬆帶回家。

主機是電競遊戲中的主主力戰將，微星 狂龍 電腦主機現在購買享優惠價25900元，還有加贈電競系列鍵盤滑鼠，數量有限，送完為止！

▲蝦皮購物「8.8免運父親節」微星狂龍電腦主機，優惠價25,900元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「8.8免運父親節」微星狂龍電腦主機，優惠價25,900元。（圖／品牌提供）
享受生活我最行的精緻型爸爸們

整天在外勞苦奔波，爸爸們最需要的是讓人身心靈都輕飄飄的tokuyo Mini 玩美椅 Pro 按摩椅，現在購買再贈溫熱舒眠眼罩和SONY無線耳機，優惠價37420元。

自動升降式的Roborock S7+石頭掃地機器人，守護家中清潔，下殺22550元。

▲蝦皮購物「8.8免運父親節」tokuyo Mini 玩美椅，優惠價37,420元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「8.8免運父親節」tokuyo Mini 玩美椅，優惠價37,420元。（圖／品牌提供）
神清氣爽精神好的陽光型爸爸們

運動型男必備的Apple Watch S7 GPS 45m鋁金屬殼搭運動型錶帶優惠價12220元，讓你輕鬆下單心愛顏色，隨意搭配！

想運動但是不想跑健身房？方便又好玩的Switch 健身環大冒險，宅家輕鬆瘦身，最低價只要 1666元。

▲蝦皮購物「8.8免運父親節」Apple Watch S7 GPS 45m鋁金屬殼搭運動型錶帶，優惠價12,220元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「8.8免運父親節」Apple Watch S7 GPS 45m鋁金屬殼搭運動型錶帶，優惠價12,220元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「8.8免運父親節」四大優惠懶人包

優惠一：6張全站299元免運券任你用！領免運券玩遊戲再抽價值25萬元禮包
優惠二：商城85折、9折券發威，最高折抵5000元！加碼再撒88折券，最高折抵8888元！
優惠三：8/8下單抽總價10萬元購物金，最多有七次抽獎機會
優惠四：8/8精選14大時段，咖啡、知名炸雞祭最低8元優惠價

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