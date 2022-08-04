蝦皮購物88大品牌祭老爸禮包！送禮最高折8888元

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蝦皮購物攜手88大品牌祭老爸入魂禮包
喜歡享受美好下午茶時光的爸爸，蝦皮購物再攜手各大速食品牌獻上經典餐點！酷暑到來，CITY CAFE 中杯拿鐵/大杯美式、麥當勞 原味麥脆鷄翅，通通統一價8元；成真咖啡也獻上鑿井黑咖啡，只要60元就可以讓爸爸品嚐由冠軍烘豆師嚴選的咖啡豆；原價490元的21Plus 7965半雞炸雞餐下殺288元，讓你宅家吃大餐，不用在外人擠人；漢堡王 黃金雞翅(1翅+1腿)不到30元，即有不同滋味享受。蝦皮購物祭出誠心優惠，讓全台爸爸今夏宅家就能享有名店美味！
蝦皮購物祭父親節送禮三大攻略
迎戰父親節送禮商機，蝦皮購物優惠再衝刺，蝦皮商城品牌旗艦店全站下殺8折起，同時再公布父親節獨家送禮攻略，絕對讓你送禮送進心坎裡！
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蝦皮購物「8.8免運父親節」四大優惠懶人包
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