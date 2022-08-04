妳的機車屬於妳嗎？這4輛誰才是「真」女神用車NO.1

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來自於2022年號稱「比男友還寵愛妳」的全新女用車 Gogoro Delight，由女性團隊主導設計，該團隊針對女性騎車姿勢，將車身座墊高度降到 72.9 公分，並加入膝蓋防撞墊，進一步保護女性車主的膝蓋，就算是身材嬌小的車主都能輕鬆踩地；並在色彩上下功夫，推出能讓女性一眼心動的四種時尚車色。同時擁有省力牽車與倒車輔助模式、抗菌手把、車箱 U 型照明燈、車箱香氛、安心守護燈模式等細膩細節，讓女生感受到無微不至的呵護。
優點：最低座高 (729mm)、省力中柱、省力牽車模式、倒車輔助鍵、車廂香氛、車廂 U 型照明燈、AIRCUSH™ 緩衝飾板、安心護送燈、Class-D LED 頭燈、雙槍後避震、FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統騎乘舒適順暢、收合式杯架可放大杯手搖飲。
定價：89980元（以台北市補助最高 27300 元為例，購車價可落在 62680元）
顏色：琉光綠、燦光藍、裸光金、凝光白。（跳脫傳統黑、銀、白三色）
Many
該車款具有時尚特質、外型導入了古典設計元素，依照煞車型式的不同，Many車系共可分為碟煞和鼓煞兩種車型，而且為了滿足消費者對於色彩的多元需求，還個別提供多種的車體顏色。
優點：車身輕、 USB充電、LED 頭燈(Many125)、輕量化鋁圈(Many125)、雙槍後避震器 (Many125)、 無毒手把及坐墊 (Many110)
缺點：較侷限於都市短程騎乘、坐墊偏小偏硬、車廂空間小。
定價：Many110-75500元(鼓煞) / 77000元(碟煞) /80500元(水鑽) Many125 -86500元(碟煞) / 93500元(ABS)
Fiddle 115
外觀部分 CBS 2.0 版本有四種顏色(粉、白、灰、藍），而 ABS 版本只有白和灰，另外，大燈採用 12 V 35W 的鹵素頭燈，定位燈採用 LED 形式，尾燈採用 LED 極光晶透尾燈，前後方向燈採用 12V 10W 的鹵素燈泡，車身長寬高為 1780mm x 690mm x 1065mm，車重為 99.0(乾燥重 91.5) kg ， 前後足踏 100/90 10 尺寸的輪圈並配置前碟後鼓的制動力。
優點：低座高 (765mm)、省力中柱、三零科技 (起步順暢、零後仰、怠速熄火)、前置物空間可放大杯手搖飲、USB充電、側腳架斷電系統。
缺點：只有前輪碟煞、前燈鹵素燈泡 (非 LED)、單槍後避震。
定價：76800元
Vinoora
Yamaha Vinoora共有灰、綠、藍、白4種車色、以及Vinoora M的英倫黑。 Vinoora採前、後環型頭／尾燈，加上車頭下方的圓弧形面板，在視覺上宛若卡通人物小小兵，使整體造型更加可愛。除了外型獨特之外，新Vinoora也通過7期環保法規，並具有74.5公分低座高（Vinoora M為75.5公分）、全車僅重94公斤。動力上，Vinoora 採125c.c空冷2V單缸引擎，並為前碟煞、後鼓煞配置，同時還有USB前充電插孔、UBS連動煞車裝置、以及平均油耗57.7km／h的出色油耗。
優點：可愛、身高150可駕馭
缺點：不適合長程郊區、懸吊偏硬、車廂空間不大(3/4安全帽放不下)
整體而言，4輛「女生專用車」各有其主打特色，不過全新Gogoro Delight多種時尚色彩，不再是傳統黑白藍，光是顏值就有如女孩們衣櫃裡的絢麗單品。設計上符合「輕巧感」、「儀式感」、「安心感」，取代純屬可愛或是閃亮裝飾的「加持」。全新Gogoro Delight確實多了不少女性專用細節，雖然車重方面不是最輕量，但這個問題研發團隊透過「省力中柱、省力牽車模式和倒車輔助模式」皆已完美解決，是一台依照女性的移動需求、介意點反思產品設計的正港女神用車 。