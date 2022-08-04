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愛河風太強！「貓爪抓」受傷　網驚睹罷工現場：人走茶涼

▲「貓爪抓」被吹到破損整個消風，有網友剛好目睹貓爪抓被回收到岸上的瞬間，看起來就像是自己「罷工」不想演出跑上岸邊，讓大家笑翻。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲「貓爪抓」被吹到破損整個消風，有網友剛好目睹貓爪抓被回收到岸上的瞬間，看起來就像是自己「罷工」不想演出跑上岸邊，讓大家笑翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 16:39:00

2022文博會在高雄流行音樂中心愛河灣打造的「聊療漂漂河」，6隻LINE貼圖明星全員到齊，化身為超大型充氣裝置，徜徉在愛河灣中超可愛的模樣萌翻，是許多民眾搶拍的對象。不過因為今（4）日愛河風太大，「貓爪抓」被吹到破損整個消風，有網友剛好目睹氣球消風被收走的瞬間，驚呼「直擊案發現場！當時覺得害怕」，讓大家笑翻，且由於珍珠奶茶的氣球還在，也有網友妙喻這場景宛如罷工現場，「人走茶涼」。

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▲愛河風太大，「貓爪抓」被吹到破損消風，但一旁的珍珠奶茶還在，讓網友笑稱「人走茶涼」。（圖／翻攝自貓爪抓臉書）
▲愛河風太大，「貓爪抓」被吹到破損消風，但一旁的珍珠奶茶還在，讓網友笑稱「人走茶涼」。（圖／翻攝自貓爪抓臉書）
有網友在「爆料公社」發文，高呼傻眼，透露自己「直擊案發現場！當時覺得害怕、非常害怕！現場工作人員很辛苦，很快就把茶茶帶走，甜甜圈也收掉了！希望可以很快再看到茶茶」，笑翻的鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「才說要去看就8逼Q了」、「罷工了」、「公然翹班耶」、「上岸繞跑」。

▲「貓爪抓」被吹到破損整個消風。（圖／翻攝自高雄點）
▲「貓爪抓」被吹到破損整個消風。（圖／翻攝自高雄點）
▲貓爪抓原本的模樣，軟爛躺在救生圈上徜徉愛河，看起來十分chill。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會 ✕ 台灣設計展 在高雄官網）
▲貓爪抓原本的模樣，軟爛躺在救生圈上徜徉愛河，看起來十分chill。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會 ✕ 台灣設計展 在高雄官網）
而在「高雄點」臉書粉專也有人分享相關畫面，可以看見除了已經消風被收起來的「貓爪抓」，「茶包」也被風吹到歪頭，讓網友莞爾，直呼「快找獸醫來看」。

▲茶包也被吹到歪頭。（圖／翻攝自高雄點）
▲茶包也被吹到歪頭。（圖／翻攝自高雄點）
高雄市政府文化局表示，由於瞬間風勢過大，聊療漂漂河「貓爪抓」充氣裝置受損，目前緊急進行維護調整作業暫停展出，呼籲附近民眾，避免靠近受損展品，以維護安全。至於何時能修復完成，目前尚未確定，只能希望「貓爪抓」快快康復了。（編輯：倪浩軒）

▲愛河風太大，「貓爪抓」被吹到破損消風，被回收維修中。（圖／翻攝自貓爪抓臉書）
▲愛河風太大，「貓爪抓」被吹到破損消風，被回收維修中。（圖／翻攝自貓爪抓臉書）

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