▲ BMW i 高速充電網 全台 10 站正式啟用

BMW 總代理汎德攜手全台經銷商陸續建置最高充電功率可達 350kW 的 BMW i 高速充電站，目前已陸續於全台各地完成共 10 座全新 BMW i 高速充電站，分別位於 BMW 台北汎德濱江展示中心、BMW 鎔德內湖服務中心、BMW 依德中和展示中心、BMW 大桐桃園展示中心、BMW中鎂新竹展示中心、BMW 台中汎德崇德展示中心、BMW 長慶南投展示中心、BMW 昌一彰化展示中心、BMW台南汎德永康展示中心與 BMW 高雄汎德新生展示中心，更與充電服務品牌「中興電工 iCharging」合作，搭配中興電工 iCharging 於高速公路服務區、市區熱點等交通匯集重點區域所建置的共 11 座 CCS1 規格 DC 直流充電站點與全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座。
BMW 目的地充電站點全面布局打造專屬充電 App
BMW 總代理汎德也持續與經銷商夥伴攜手規劃全台 BMW 目的地充電站點，預計今年底前將會完成於全台飯店、停車場以及百貨公司等重點休閒場域共 200 座 BMW 目的地充電站點的目標。
此外，BMW 總代理汎德更特別推出台灣市場專屬「BMW 充電 App」智慧服務，透過「BMW 充電 App」除了能輕鬆搜尋到鄰近的 BMW 或第三方充電服務站點, 同時跨平台整合中興電工 iCharging 服務, 車主只需要啟動 App 然後掃瞄充電站點上的 QR Code，一個簡單的動作就能啟動 BMW i 高速充電站或 iCharging 充電服務，車主可使用 App 即時查看充電狀態與充電紀錄，結合便利的信用卡綁定數位支付功能。