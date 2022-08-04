裴洛西與尹錫悅通話40分　盼共同守護印太秩序

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金泰孝轉述，裴洛西首先感謝尹錫悅在休假期間仍撥空與她通話，接著提到韓美同盟從各種方面來看都具有相當重要的意義，「在道德面上更有著必須守護的事物」。
她指出，就如同近期在華府舉辦揭幕、刻有在韓戰中陣亡士兵名字的追憶牆，「這數十年來許多犧牲所守護的和平與繁榮承諾，我們有義務持續守護」，也期盼美韓未來能為自由開放的印太地區秩序一同耕耘。
尹錫悅則提到5月在首爾舉行的韓美峰會，表示當時已與美國總統拜登約定為發展全面戰略同盟，與美國國會更加緊密合作。
對於裴洛西下午安排訪問板門店共同警備區域（JSA）的行程，尹錫悅表示這將成為美國及南韓對北韓遏制力的象徵，並祝福裴洛西此行順利結束。
此外，兩人也在通話中討論外交國防、技術合作、青年及女性議題、氣候變遷等多種議題。
裴洛西這次亞洲行，沿途皆與拜訪國家元首會面，但尹錫悅因休假行程未安排會面，引發輿論批評，甚至遭質疑是因裴洛西訪台引起中國政府不滿，才顧慮中國觀感而刻意避開。
南韓總統辦公室官員就此說明，先前協調行程時就因尹錫悅休假打算離開首爾，因此在裴洛西來訪前的兩週前就取得美方諒解；而裴洛西是在約一週後才確定訪台行程，強調尹錫悅行程安排絕對與中國無關。（編輯：黃自強）1110804