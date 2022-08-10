我是首投族／議員當選靠賣臉 北漂青年挺媽媽形象黃秀芳
年底地方大選即將到來，對於民主大事，「首投族」怎麼看？世新大學新聞系將升四年級、戶籍在彰化員林的林怡昕接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，其實在選前1個月左右，對於議員候選人才會比較有印象，另外對於首長候選人黃秀芳、王惠美兩人的角力，其實也還很難定論，彰化時常在政黨輪替，不過以形象來說黃秀芳的地方媽媽形象對於選情有加分效果。
對於彰化地方議員的看法，林怡昕指出，其實都是在大選前一個月左右，對於當地的議員候選人才會較有印象，在此之前不太會去記議員有誰，不過員林通常屬於泛藍陣營選區。
對於彰化市長黃秀芳與王惠美的角力，林怡昕坦言以首投族來說，現在還做不出決定，由於自己已經來台北讀書很多年，對於家鄉的情感有一點消褪了，如果是北漂的首投族，大部分情感都是如此，「好像離我很遙遠的感覺，不過彰化是一個滿神奇的地方，每年當選藍綠首長是時常在輪替的。」
不過林怡昕認為，這次民進黨派出黃秀芳對上王惠美是有一些贏面的，除了本身沒有什麼負面新聞之外，地方媽媽形象也很討喜，「像在我們這種比較鄉村的地方，應該是要比較接地氣才會贏，很多都是喝洋墨水返台的，民眾沒什麼興趣」，另外北漂後回來選的青年也很有亮點，是這次大選值得關注的候選人。