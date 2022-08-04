國防部：中共向我周邊海域發射11枚東風飛彈 均即時掌握
（中央社記者游凱翔台北4日電）國防部今天傍晚表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪台，共軍隨即宣布，自今天中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。對照海圖，這6處海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里。
國防部今天下午3時10分發布新聞稿表示，中共約下午1時56分起向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國防部指出，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。
國防部下午4時50分發布新聞稿指出，中共展開軍演以來，國軍馬祖、烏坵、東引等外離島地區守軍便立即強化戒備，發現共軍下午於周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊。
國防部傍晚5時30分再度發布新聞稿表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。
國防部強調，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。（編輯：林克倫）1110804