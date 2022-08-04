豪雨夜襲！嘉義東區時雨量119毫米 明放晴高溫上看35度
今（4）日低壓帶登陸中國廣東後，台灣附近轉為偏南風環境，暖濕的空氣加上熱對流發展旺盛，午後從台南以北都出現明顯降雨，其中嘉義市東區在下午3點到4點出現時雨量119毫米的驚人雨勢，導致當地出現幾淹水現象。中央氣象局指出，預估這波降雨要到今天入夜才有機會慢慢趨緩，目前仍持續發布豪雨特報，嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨，大台北、中部、台南地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。
氣象局預報員林定宜指出，明起到下週日（8/5~8/7）起太平洋高壓增強，各地大多恢復多雲到晴的穩定天氣，明日清晨中部以北沿海地區可能有些零星短暫陣雨，東南部地區也有零星短暫陣雨，但雨勢都不會太大。午後西半部地區及宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部山區可能有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。
至於氣溫方面，下週日前西半部地區高溫約攝氏34到35度，東部地區高溫約攝氏32到33度，感受上還是相當炎熱。氣象局也持續發布高溫資訊，明日中午前後台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意民眾外出記得做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
此外，目前數值模式預估下週一（8/8）起在南海可能有熱帶擾動逐漸發展，但是否會生成颱風還有待觀察。林定宜說，熱帶擾動影響的變數還很大，後續對台灣影響程度取決於太平洋高壓強弱，氣象局會持續關注。不過下週前半週東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴。