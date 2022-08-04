高美館「KSpace」首檔展覽「閱界：邊際之潮」登場！

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來自紐西蘭的盧卡斯是2021年首屆入選KSpace的藝術家，身為台灣女婿的他移居台灣多年，藝術家感受到台、紐之間對於海岸的認知以及與邊際的關係大不相同，也因此開啟了有關「邊際」的體驗旅程與創作探索。盧卡斯以攝影紀錄的方式開始，帶著本身對於太平洋的印象，從連接太平洋的台灣東海岸一路延伸至北海岸、西海岸，再環繞南部尾端的海岸線回到東海岸，持續找尋並紀錄著他所見的「沿海」與「邊際」。
本展策展人李佳霖提及，展覽以《閱界：邊際之潮》為命題，是因為展出作品中所提出的是各種「在邊界上」或「接近邊界」的定義中所不能清楚劃分的場所、影像與創作，他們希望展覽的呈現也是作為一個「閱讀邊界」的過程。
高美館館長李玉玲說，KSpace是高美館於2021年啟動的徵件展演平台，從已有二十多年歷史的「市民畫廊」轉型，呼應高雄邁向開放多元、跨域創新的城市發展步伐。本次展覽之中，藝術家除了提出這兩年的「邊際」系列攝影創作外，更加入錄像、裝置以及拼貼作品，同時也探討平面/立體、時間/空間、媒材/場域「之間」的邊際關係。盧卡斯如此的創作手法，恰呼應著美術館轉型KSpace計畫轉型的精神，更彰顯了城市豐沛的創意能量與多元的藝術表現。
高美館「KSpace高雄實驗場」徵件計畫，除視覺藝術外，也涵納行為表演、事件、設計等跨藝術類型，接續10月1日將由舞蹈家許呈崴帶來《桑步》演出，而歌手陳昇、藝術家黃志偉與漫畫家蕭言中的展覽計畫《夢河—陳昇X黃志偉X蕭言中三人展》則將於10月8日至12月4日登場。於此同時，KSpace 2022下半年度徵件持續開放報名中，即日起至10月15日截止，歡迎設籍高雄、出生高雄、於高雄市居住一年以上，或以高雄為創作發想的藝術家們踴躍參與投件！更多關於KSpace相關展覽與徵件資訊請至高美館網站查詢。