9月開學在即　高市加開青少年接種站

高雄市今(4)日新增例2,159例，疫情趨緩，12-17歲青少年第三劑疫苗接種率58.9%，目前正值暑假期間，青少年參與夏令營等校際活動、或參與聚會活動接觸不特定對象機會較多，為確保健康安全並提升群體免疫力，衛生局於本週六(8/6)於捷運美麗島站加開12-17歲青少年BNT疫苗接種站，呼籲尚未完成第3劑疫苗接種的青少年朋友開學前2週應儘速完成接種 提升保護力。
高雄市6個月至4歲嬰幼兒疫苗第一劑疫苗接種率14.4%(全國平均12.7%)，為讓市民朋友家中的小寶貝能獲得完整疫苗保護力，衛生局安排8/6及8/13下午13:30-16:30於捷運三多商圈站開設疫苗接種站，現場除了有氣球哥哥陪小朋友施打疫苗外，完成接種的小朋友還可獲得兒童牙刷1支。
衛生局也表示，兒童家長可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，或至高市府轄區224家幼兒疫苗合約院所安排接種(詳細名單請參閱衛生局全球資訊網。無法上網預約者，也可聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約。
市長陳其邁提醒，因應邊境管制逐步放寬，自登革熱流行地區(越南、新加坡、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、汶萊)入境檢疫3+4的民眾，請隨時注意身體狀況，除COVID-19症狀，也應注意有無登革熱疑似症狀(食慾不振、噁心、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、口腔或皮下結膜出血症狀)。如出現疑似症狀，請立即聯繫衛生局防疫專線07-7230250，依衛生局人員指示就醫，或可使用免費24小時視訊諮詢APP「健康益友」，避免延誤就醫。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。