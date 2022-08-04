藝術之路不孤單 10名優秀音樂美術人才獲奇美藝術獎

奇美藝術獎邁入第34屆，今（4）日於奇美博物館舉辦頒獎典禮，有10位優秀得主欣喜獲獎。奇美藝術獎自1989年創辦以來，致力推動台灣藝術文化，積極培育美術與音樂人才，希望透過獎助金讓年輕藝術家可以專心創作，有機會能發揚國際舞台。至今共有355人次獲獎，累計獎助金逾新台幣一億兩千萬元。





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今日的頒獎典禮上，包括奇美文化基金會執行長郭玲玲、奇美博物館館長許家彰，擔任評審的文化部政務次長蕭宗煌、台灣美術館前館長黃才郎、人間國寶木雕家陳啓村等，以及得獎者、貴賓等皆出席盛會。執行長郭玲玲在致詞中除了感謝大家的蒞臨外，也向得獎者表達恭喜，並勉勵得獎者在追求藝術的道路上保持熱情，帶著一份來自奇美藝術獎得主的榮耀堅持走下去。

▲顏群的油畫作品：路過的風畫出兩座山的形狀（圖／記者林怡孜攝，2022,08,04）

今天頒獎典禮的開場節目由知名長笛家胡志瑋擔綱演出，胡志瑋為今年「奇美音樂節──靈魂的印痕」的演出音樂家，配合此次音樂節以浪漫樂派為主題，他挑選戈貝爾的《羅曼史》作為演奏曲目，熟練的技巧與豐沛的情感，讓台下觀眾聽得意猶未盡，紛紛表示十分期待９月即將登場的音樂節系列活動。

▲溫崎君的水彩作品：回憶錄-8（圖／記者林怡孜攝，2022,08,04）

第 34 屆奇美藝術獎共 10 人獲獎，具象美術類：林庭如、顏群、溫崎君、游雯青；音樂類：蘇思羽、陳志達、蘇宇欣、蔡寧謙、趙子韶、曾文奕。其中有兩位為第二次獲獎，分別是美術類西畫組的林庭如及音樂類管樂組的蘇宇欣，評審認為林庭如的畫作描繪細緻、技法純熟；蘇宇欣的單簧管演奏則被評為收放自如，整體藝術性極優。