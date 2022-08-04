力推新住民美食中英手冊！「新北嚴選」美食名店徵件

為帶動疫後經濟復甦，新北市推出「新北嚴選」計畫。除了辦理特色商品徵選外，今(111)年也加碼徵選30家美食名店。新北市經發局也邀請印度、新加坡等8國在台辦事處共同宣傳新住民美食指南電子手冊和推廣此次徵選計畫，歡迎在新北市的新住民異國料理踴躍參加，將新北的異國文化推廣給更多人知道。
經發局長何怡明表示，市府在110年針對新住民推出「樂活」、「樂業」、「樂學」三條龍政策，盼於2030年新北市成為友善新住民的國際大城市。經發局積極拓展新南向美食產業發展，針對新北市東南亞美食餐廳、小吃店進行全面盤點及訪查，匯集了在新北市的50個東南亞異國美食店家，推出美食電子手冊，除了以地圖呈現店家所在的行政區外，也介紹6個東南亞國家獨特的文化特色，後續相關行銷活動也引起消費者與店家熱烈反響，實質提升業者營收超過1000萬元，同時促進國際美食交流與火花。
何怡明指出，為了推廣新住民美食，特別邀請印度—台北協會、駐台北印尼經濟貿易代表處、馬來西亞友誼及貿易中心、緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處、泰國貿易經濟辦事處、駐台北越南經濟文化辦事處、日本台灣交流協會等7個外國在台辦事處，共同宣傳推廣新住民美食手冊，期望更多人能看見新北市的新住民美食能量。。今年度的新北嚴選計畫，首次加入「美食名店」元素，除了募集台菜名店外，也納入新住民家鄉味美食店家徵選。新北市政府與外國在台代表處攜手推廣新住民美食，鼓勵更多異國美食店家報名參與，美食無國界，以美食串聯人情味與家鄉味。
「2022新北特色商品暨美食名店徵選活動」預計分別嚴選30家特色商品以及美食名店，推廣在地優質好物及店家，吸引民眾購買，以實際的消費力復甦疫後庶民經濟。徵件期間至8月10日止，歡迎有興趣的業者踴躍報名！對新住民美食餐廳有興趣的民眾，也可以至經發局網站下載新住民美食指南，一起體驗道地的新住民家鄉美食。