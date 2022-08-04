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工業遺址轉型科技園區！中油高雄煉油廠變身楠梓產業園區

▲中油高雄煉油廠將轉型為「楠梓產業園區」，高雄市政府規劃7日舉行動土。（圖／高市府文化局提供）
▲中油高雄煉油廠將轉型為「楠梓產業園區」，高雄市政府規劃7日舉行動土。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-04 21:02:21

「中油高煉廠」承接日本第六海軍燃料廠的建設基礎，戰後歷經更新設備及擴展，乘載台灣經濟發展重擔，歷經70餘年的營運發展，是台灣重要的工業產業遺址。104年關廠後文化局全面盤點，現有指定1處古蹟及40處歷史建築。而今，中油高雄煉油廠將轉型為「楠梓產業園區」，高雄市政府規劃7日舉行動土，將成為工業遺址轉型為科技園區典範。

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▲中油高雄煉油廠現有指定1處古蹟及40處歷史建築。（圖／高市府文化局提供）
▲中油高雄煉油廠現有指定1處古蹟及40處歷史建築。（圖／高市府文化局提供）
高市府文化局表示，高雄煉油廠可說是中油的起家厝，對台灣經濟起飛有卓越的貢獻，讓不產油的台灣能夠成為世界級的石化王國，被視為是一件不容易的事。日治時期日本政府為推行南進政策，因台灣位於日本與東南亞油田中間，不論從原油轉運或軍隊補給等面向都極具戰略價值意義，也因此在台設立第六海軍燃料廠，用以提供日軍東南亞作戰部隊所需的軍事用油。

文化局指出，高雄煉油廠可概略分為業務區及工廠區，業務區以行政、研發、維修等設施為主，工廠區則區分公共設施、生產設施、儲存設施與附屬設施等，其中廠區是高雄市的重要工業遺址，經全面盤點後有指定1處古蹟及40處歷史建築。被列為市定古蹟的總辦公廳建於1943年，是二層樓磚木混合構造建築，一樓立面以連續拱形造型的深廊構成，是六燃時期創建，深具文資價值。

▲中油高雄煉油廠將轉型為「楠梓產業園區」。（圖／高市府文化局提供）
▲中油高雄煉油廠將轉型為「楠梓產業園區」。（圖／高市府文化局提供）
此外「材料倉庫及修造工廠」是廠區的後勤維修中心，有摺板結構、力霸式桁架、芬克式桁架、H型鋼山型構架、倒傘型雙曲薄殼等不同建築樣態各具特色。「地面燃燒塔」是由中油公司自主研發創建成功，反映80年代社會主流環保意識抬頭，及中油公司設備技術改進、製程調整的里程碑，彰顯高煉廠在產業文化與產業製程精進等歷史指標性地位，都被列為歷史建築。

文化局表示，中油高煉廠遵守早年增建五輕時向地方承諾25年後關廠，於104年底全面關閉高雄廠，啟動拆廠、土汙整治及產業轉型，高煉廠承載台灣經濟與石化工業發展重擔的同時，園區內的工業遺址及周邊生活聚落面貌確實已為高雄市的重要文化資產，在此基礎下加速污染整治讓褐地重生，轉型為高產值的楠梓產業園區，未來將以兼顧生態、環保與文資保存的樣態，延續產業歷史場域的內涵，引動城市發展的全新面貌。

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