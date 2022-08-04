機車龍頭「多蓋一片」？內行抖真實用途：裝了能省好多錢
台灣素有「機車王國」的稱號，可見機車是台灣人重要的代步工具，隨著品牌不斷更新，路上的機車不僅種類繁雜，車身上的配件更是五花八門，近日就有網友分享，他在路上發現某騎士的「儀表板」上蓋著一塊布料，雖然不知道其用途，但卻感到有些逗趣，內行看完也給予解答。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發佈一張照片，圖中可見，在原PO隔壁的機車騎士正手插口袋等著紅燈，值得注意的是，對方的機車車頭儀表板的上方，卻用束帶固定一塊布料，眼前景象也讓原PO逗趣寫下「不要被儀表限制了自己，衝吧！」
貼文曝光後，許多網友也感到新奇，留言回應「人要比車兇」、「今天的我沒有極限」、「心裡os我沒有超速」、「只要看不到儀表板，就沒有超速的問題了」、「不要看錶，要看路」、「里程數是隱私」、「這個叫盲騎，看來是位專業車手」。
不過，也有內行網友一眼認出這塊布料的用途，出面解答「這是保護儀表板的」、「夏天太熱，用來遮儀表板」、「液晶螢幕很容易曬壞，我壞過一個花了幾千，超不爽」、「應該是白天防曬忘記拆了，反正隔天還是要再用，儀表板曬壞了很麻煩」、「早上怕螢幕gg，防曬蓋上去懶的脫掉」。（編輯：張志浩）