張善政鼓吹「科技業去中國」 林智堅辦：生氣無法解釋
國民黨桃園市長參選人張善政曾在去年發表《兩岸科技發展的競合》一文，內容提及「台灣若不好好運用中國市場，就是腦袋有問題」、「華為不論在電信設備或是手機技術，都讓美國心驚肉跳」等論點，引發論戰；張善政今（4）日晚間更動怒直指綠營刻意抹紅他，只為救民進黨參選人林智堅選情。對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，張善政大可不必如此氣急敗會，當初的言論外界並沒有扭曲，請誠實面對自己，若論點有調整，也要清楚告知是否轉向、為何轉向。
黃韋鈞說，張善政其實大可不必如此氣急敗壞。張當初親口說「台灣科技產業要趕快去中國進行高階研發」、「若不好好運用中國市場，就是腦袋有問題」外界並沒有扭曲，請張善政誠實面對自己，不要因為選舉就假裝關心台灣科技產業的自主性，也應該解釋自己當初為何無視中國對台灣長久以來的敵意，而認為台灣的高科技產業必須到中國發展。
黃韋鈞表示，桃園是台灣科技廊帶的重要門戶，高科技產業亦是桃園及台灣的重要資產，張善政該釐清當時的說法，若有調整也要清楚告知是否轉向、為何轉向。
黃韋鈞表示，很遺憾看到張善政面對外界質疑，不是清楚解釋，卻直接訴諸政治攻防、噴政治口水，將矛頭轉向林智堅，如此行徑並無法化解桃園市民對於張善政的疑慮。