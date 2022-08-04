中國濫射11枚飛彈　蔡英文說重話：台灣不挑釁也不退縮

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蔡英文強調，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。
現在，國軍已經加強戰備，嚴密且即時地掌控周邊所有的軍事動態；台灣也和各方的盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域的安全情勢的升高。
蔡英文說，國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常。同時，確保經濟及金融市場的正常和穩定。政府團隊正沉著應變，請全體國人安心。
蔡英文也向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員；台灣致力維護台海和平穩定的現狀。冷靜不躁進、理性不挑釁，但台灣也會堅定不退縮。
蔡英文說，在此呼籲國際社會，支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。
蔡英文向國人同胞說，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成我國民心紛擾。對於資安的侵擾，她已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。對於訊息戰，尤其是，對於來自中國方面的訊息，要請所有的媒體朋友多加查證，不輕易引用，也請國人同胞提高警覺。
蔡英文說，她已經要求政府各單位，即時提供各項正確資訊，請大家以政府發布的資訊為準，切勿傳遞錯假訊息。
最後，蔡英文要感謝G7成員國，以及許多國際重要友人，對台海和區域和平穩定的支持，以及重申維護台海和平穩定的承諾。
蔡英文表示，她要再一次強調，台海和平是區域成員的共同責任，台灣致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。台灣從來不會被挑戰所擊倒，希望全體國人團結一心，朝野政黨團結一致，共同守護國土、守護主權、守護民主。