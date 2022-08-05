獨／超商神進化？全家賣「蒸玉米、蒸花生」 網讚佛心價
超商熟食又開創新格局了！繼夯蕃薯、烤馬鈴薯之後，有網友發現全家門市熟食區擺出全新機台，悄悄賣起「蒸玉米、蒸花生」，一根特價39元比夜市還便宜，立刻吸引愛吃玉米的消費者討論，還有人大讚：「比飯糰划算多了」。
超商自助熟食區選擇多元，從以前只有茶葉蛋、熱狗、關東煮，到現在擺滿夯蕃薯、烤馬鈴薯、茶碗蒸機台，斜槓事業愈做愈大。眼尖網友發現，全家門市近期又擺出全新機台，開始賣起蒸玉米、蒸花生，「這樣一根39元，口感滿Q的」，立刻引起眾人熱烈討論：「好便宜，夜市賣50欸」、「現在夜市很少看到水煮玉米了，想吃」、「玉米買了，有糯但是沒甜度」。
甚至還有人敲碗要全家再加把勁，「連蒸玉米都有了？之後栗子季節會不會出現糖炒栗子。」除了蒸玉米之外，從機台照片中可看出，還有盒裝的蒸花生同步販售。而蒸玉米原價是49元，9月20前推出嘗鮮價39元，搭配指定飲品59元，讓網友直呼：「比飯糰划算多了」。
對於新機台在網路上提前曝光，全家超商回應《NOWnews今日新聞》詢問表示，熟食區是在7月底首次推出「蒸新鮮」蒸雙色玉米，挑選雙色糯米玉米品種，用高溫蒸氣保留玉米香氣與口感。目前才剛上市一周左右，銷售狀況已優於預期，現已導入全台300間門市販售，將視銷售情況持續導入適合販售的商圈與店舖。