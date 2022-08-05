NOW早報／日本防衛省揭中國飛彈軌跡！有4枚飛越台灣本島

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日本防衛省晚上發布聲明，公佈了共軍發射的9枚飛彈軌跡圖，並標示出其中有5枚落在日本專屬經濟區。值得注意的是，根據日本防衛省曝光的軌跡圖，日本防衛省指出，推估有4枚導彈直接「飛越台灣本島上空」。日本防衛省最後也強調，會持續密切監控並搜集資訊，進行預警和分析。
對於中國飛彈落入日本專屬經濟區，岸信夫表示已透過外交管道向中國表達「強烈抗議」，並指出這是史上第一次發生，認為飛彈落入日本專屬經濟區是攸關人民安全的嚴重問題。
不過對於共軍昨日的演習，國防部表示中共發射了東風系列彈道飛彈共11枚，數量上和日本所聲稱的9枚有所出入，另外國防部也未證實有飛彈飛越台灣本島上空。
今日天氣／記得帶傘！高溫衝36度 中南部山區防午後大雨
中央氣象局預報，今（5）日東南部地區將會出現零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部地區、東部山區有局部短暫雷陣雨發生的機率，中南部山區並有局部較大雨勢的可能，清晨中以北沿海地區也有零星短暫陣雨。
氣溫方面，今日各地夜晚清晨低溫約落在25至27度，高溫則約約32至35度左右，其中大台北地區、南、高、屏、宜、花、東地區有36度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，提醒民眾注意防曬，多補充水分。
口譯員4度打斷裴洛西！同行講公道話了 抖出內幕被讚爆
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，昨日其中一個行程就是安排到立院拜會藍綠黨團，不過，當裴洛西在立院拜會致詞時，卻頻頻被後方口譯人員打斷發言，不只搶話，口譯人員還瘋狂發出笑聲，引發觀眾批評。對此，同為口譯員的同行就出面揭開此行業的內幕，也引來金牌口譯員浩爾分享認同直呼「謝謝你說出來！」
一名同為口譯員的「Elina Lee Lin」在臉書上表示，口譯員斷講者其實不稀奇，原因很多，包括講者講太久，或是出現技術性問題，我不在現場，但如果是我遇到麥克風壞掉，剛換了可以用的麥克風，偏偏議長準備要開口了，我心裡第一個跑馬燈會是「議長聽不懂中文，他可能以為我已經翻完了，所以他要講下一段了，我為求譯文通順無誤，得提醒議長先等我翻完」。
「口譯員會自行判斷何時需要打斷講者，會這麼做一定有其考量。我自己就有打斷講者的經驗，但都是有充分的原因才會這麼做，通常都是因為講者忘記有口譯，總不能讓他就一直講十五、二十分鐘吧？這樣需要聽口譯的聽眾都要睡著了，假如不勇敢打斷講者，我的譯文品質或許也不會受到影響，但我不願意冒這個險，更不願意為了維持媒體說的『禮貌』而害自己的國家付出政治代價」。
Elina Lee Lin提到，希望大家可以對口譯員們溫柔一點，任何一個行業的專家要出現在台上公開接受大家的批評都不容易，這種場合裡，身為信差的口譯員總是第一個被拿出來檢討的，但口譯員也是人，沈穩外表下經常有大家看不到的焦慮跟恐懼，還有各種身心狀況。
Elina Lee Lin說「我2016年就開始正式接口譯工作了，已經這麼多年了，我幾乎每次上場前都得跑廁所，想辦法深呼吸以安撫快要從胸腔炸出來的心臟，有幾次在國外的政治類隨行活動是有媒體拍攝的，上場前我害怕到都快吐了，在台上手還一直發抖，翻完後不斷在腦海中回放每個錯誤，不斷的打擊自己，但又得馬上調整心態去下一個拜會場合，繼續當一個看似心如止水的口譯員，請大家多多疼惜我們QQ」。
貼文一出，引來不少網友紛紛大讚「終於有同行出來講話了.....一定要分享出去」、「不懂第一時間檢討口譯員的是怎樣＝＝很有事，這麼厲害網友自己來啊」、「口譯員的專業哪是這些網友能評論的，本來就要打斷跟著翻譯啊，不然是要讓裴洛西講15分鐘才開始翻譯？」、「真的...口譯員一生分泌的腎上腺素大概是別人3輩子的量，我想如果我是她，我應該會哭三天而且對自己失去信心很久」、「網友真的不要只會出一張嘴去罵別人」；而有金牌口譯員浩爾也分享此文，認同直呼「謝謝妳寫出來！我今天回留言感覺很淡定，但看到一堆鍵盤檢討和批評口譯的，其實真的很想說：你那麼厲害你上！」
《原子》周祖安進木木香閨 戀情地下化「林佳辰早知情」
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽落幕後，仍掀起廣大粉絲關注，演唱會「原來的少年」也將於12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC）登場。隨著爆紅，少年們的私生活也引發外界好奇，其中地球隊的團長周祖安，與暖心學姊木木（林葦妮）被週刊拍到騎機車雙載，還與林佳辰一同到出遊拍照，可見2人的戀情，早有少年們知情，《NOWnews今日新聞》也詢問經紀公司野火娛樂，對方回應：「2人互為好感的朋友，希望大家給予2人交友空間，很謝謝大家的關心。」而華研則回：「年輕人交朋友很好，希望大家給予2人交友空間，謝謝關心。」
據《CTWANT》報導，周祖安日前帶著木木回到自宅，沒多久2人又移駕到疑似木木的租屋處，且開門的還是周祖安，似乎已有木木家中的鑰匙，關係相當親暱，像極了感情穩定的小倆口。
另外，周祖安也與木木、林佳辰到河堤打卡拍照，木木還將周祖安補捉的甜蜜視角照，上傳至IG，並寫下：「夏天到了，就是要穿美美然後找姊妹們出來玩，拍照吃東西，開車跑來跑去踏青啊。」
不只田馥甄！炎亞綸「起床心情好」也遭出征 原因超傻眼
美國眾議院議長裴洛西2日晚間訪台，進行一連串訪談行程後，停留台灣19小時後離開，引起各界關注。然而金曲歌后田馥甄（Hebe）深夜於Instagram限時動態分享自己吃義大利麵的美食照，沒想到卻被大陸網友解讀是在支持裴洛西，慘遭出征謾罵；而炎亞綸的臉書也因為一句「起床心情豪好！」正被大陸網友出征，原因讓人相當傻眼，又掀起討論。
田馥甄發布兩則吃義大利麵的限時動態，自嘲自己是「充胖子的女紙」、「還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城」、「一看照片，怎麼吃得那麼醜。皺著眉頭吃的是甚麼苦情義大利麵啊！」等等，沒想到貼文被大陸網友解讀，表示裴洛西是義大利裔美國人，暗指田馥甄是台獨人士，整個灌爆田馥甄的微博。
然而不僅田馥甄如此，還有炎亞綸也被炎上，日前炎亞綸早上在臉書上發文表示「早起真的心情豪好( ´▽｀)！你喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以！」並且附上最近超夯的「你是什麼形狀的人」的心理測驗結果，看起來就是粉絲互動文，也有不少粉絲貼上自己的人格形狀，開心表示「我跟你一樣是貓貓！」、「貓貓形狀+1」。
沒想到因裴洛西當時正巧訪台，有大陸網友表示「身為一個中國人，在這種時刻心情怎麼會好？根本就是台獨人士」以此原因直接出征炎亞綸，目前臉書正湧入不少大陸網友當中，還有人直言「中國大陸的朋友讓我帶個話，他說喜歡你幾十年，現在感覺自己的喜歡什麼都不是，以前替你解釋，現在累了，讓你好自為之吧！」、「已經脫粉了」讓不少台灣網友十分傻眼。
「4星座」七夕後運更旺！遇見真愛機率大 關鍵求法曝
昨（4）日是一年一度的七夕情人節，不少愛侶與有情人都選在今日告白、約會，現在還未有另一半的民眾也別灰心，命理專家小孟老師，便提出在七夕佳節後戀愛運勢更旺的4個星座，供眾人參考。
Top4：巨蟹座
金星落入巨蟹座，七夕能受到金星維娜斯愛的女神所擁護，顯示本命宮易有桃花落入，小孟老師建議七夕趕快冥想太陽，還能受到宇宙能量更多加持，讓你的桃花朵朵開。
Top3：雙魚座
婚神星進入雙魚座本命宮，顯示單身雙魚座易有真愛出現，小孟老師建議不妨趁著七夕晚上07點07分（陰月陰日陰時）朝向夜空許願，祈許真愛降臨，接著有任何相親都要去，說不定會遇見真愛 。
Top2：天蠍座
婚神星進入天蠍座戀愛宮位，顯示天蠍座容易在七夕後遇見紅鸞心動的桃花，小孟老師建議您可以在初七晚上9：00，用一張紅紙畫上兩個小人寫下你的姓名生日放到床下睡，再透過不同管道認識朋友，就有機會出現真愛。
Top1：處女座
水星進入本命宮，顯示處女座戀愛能量噴發，建議您在七夕當天放4條紅線在床左邊，8條紅線在右邊，愛神就會從4面8方幫你找愛人，讓你快速遇到砰然心動的對象。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。