8縣市飆高溫！留意午後雷陣雨彈　下週恐有颱風生成

中央氣象局指出，今（5）日今、明（５日、６日）兩天臺灣各地及馬祖大多為多雲到晴，東南部地區及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率；天氣晴朗炎熱，中午前後臺北市、新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為高溫黃色燈號。
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週日（7日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至37度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一至週三（8至10日）東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大；下週四(11日)天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週(7)日20時南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已通過雷州半島。各國模式皆顯示，有發展成颱的機率，應持續觀察。（編輯：孫唯容）